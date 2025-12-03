زن ایرانی؛ مظهر نجابت و الگوی مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی صبح چهارشنبه با تشریح اهداف نام‌گذاری امسال با عنوان «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت» اظهار کرد: این عنوان یک برچسب نمادین نیست، بلکه راهبردی ملی برای بازخوانی جایگاه زن در جمهوری اسلامی و معرفی ظرفیت‌های هویتی، فرهنگی و اجتماعی زنان ایران است.

وی با بیان اینکه مسئله زن در جمهوری اسلامی یک موضوع کلیدی و تمدنی است، گفت: پس از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی امروز مدعی ارائه پیشرفته‌ترین الگو درباره زن در جهان است؛ الگویی که با غرب تفاوت ماهوی دارد. مقایسه سطح سواد، حضور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی زنان ایرانی با دوران قبل از انقلاب، نشان می‌دهد این پیشرفت‌ها قابل قیاس با گذشته نیست.

وی با انتقاد از رفتار ابزاری و کالایی‌سازی زن در برخی جوامع غربی افزود: روایت‌هایی که امروز از وضعیت زنان و دختران مهاجر در غرب منتشر می‌شود، همراه با پرونده‌های سنگین خشونت و تعرض، تفاوت نگاه تمدنی جمهوری اسلامی و غرب را آشکار می‌کند. در مقابل، زن در جامعه اسلامی، بر اساس مبانی دینی و قوانین ملی، دارای حرمت و جایگاه ممتاز است.

قربانی ادامه داد: هدف این هفته ارتقای روایت زن ایرانی از سطح تکریم ظاهری به روایتی جامع و ملی است؛ روایتی که بر هویت اسلام ایرانی، منزلت خانواده، کنشگری اجتماعی، مشارکت در حکمرانی و نقش‌آفرینی زنان در آینده کشور مبتنی باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به جایگاه الگویی حضرت زهرا (س) و نقش تاریخی زنان در جوامع اسلامی گفت: امام خمینی (ره) زن را نیمی از جامعه و مؤثر در تربیت نیم دیگر می‌دانستند. حتی در عرصه‌های بین‌المللی، امام برای انتقال پیام جمهوری اسلامی به شوروی، یک بانوی دانشمند را در کنار هیأت اعزامی قرار دادند؛ این نگاه عمیق به توانمندی‌های زن ایرانی است.

وی با اشاره به نقش زنان در مقاومت، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: امروز نسل جوان ما نسل Z که من آن را نسل ضد استکبار و ضد بی‌عدالتی می‌دانم پرچم‌دار دفاع از حقیقت در جهان شده است. نقش زنان در این عرصه‌ها، از کمک‌های میدانی تا حرکت‌هایی چون اهدای طلا که از گلستان آغاز شد، کاملاً برجسته و الهام‌بخش است.

قربانی همچنین محورهای برنامه‌های هفته زن و مقام مادر را تشریح کرد و افزود: برگزاری سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه توسط بانوان فعال، تجلیل از زنان فلسطینی، معرفی بانوان شهید، تقدیر از نخبگان علمی و ورزشی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و نشست‌های پاسخ به شبهات حجاب و حقوق زن، از برنامه‌های پیشنهادی ما است.

وی با تأکید بر پرهیز از برنامه‌های کلیشه‌ای گفت: دشمن هر روز با ابتکار جدید در فضای رسانه و فرهنگ وارد می‌شود و ما نمی‌توانیم همچنان با ابزار و شیوه‌های دهه‌های گذشته عمل کنیم. باید پیام حجاب، عفاف، کرامت زن و هویت ایرانی اسلامی را با زبان هنر، خلاقیت، و تولید محتوای جذاب برای نسل نوجوان و جوان منتقل کنیم.

قربانی یادآور شد: در فرهنگ اسلامی، زن با افزایش سن از متن جامعه حذف نمی‌شود، بلکه محترم‌تر می‌شود. احترام به مادر و مقام زن، نقطه مشترک همه خانواده‌های ایرانی است و این سرمایه بزرگ فرهنگی باید حفظ و تقویت شود.