پایان خواب زمستانی کاریکاتور؛ پوستر دوازدهمین دوسالانه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای اجرایی دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی، اعضای شورای اجرایی، هنرمندان شناخته‌شده این حوزه و جمعی از مدیران فرهنگی، ۱۰ آذر در خانه کاریکاتور برگزار شد؛ نشستی که با هدف انتخاب داوران، بررسی روند اجرایی دوسالانه، برنامه‌ریزی برای حضور مهمانان خارجی و همچنین رونمایی از پوستر این رویداد، حال و هوایی متفاوت و پرنشاط داشت و از هم‌افزایی جدی نهادهای فرهنگی و هنرمندان برای احیای دوباره جایگاه بین‌المللی کاریکاتور ایران خبر می‌داد.

در این نشست که با حضور آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و اعضای شورای‌ اجرایی شامل، بهرام عظیمی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، جمال رحمتی، عباس ناصری و کیارش زندی برگزار شد، ابتدا مهدی‌زاده با اشاره به لزوم تقویت بازتاب رسانه‌ای و گسترده‌سازی دامنه مخاطبان دوسالانه کاریکاتور، تأکید کرد: نمایش یک‌باره آثار در تهران، پاسخگوی ظرفیت واقعی این رویداد نیست و باید به سوی بازنشر چندلایه، حضور در پلتفرم‌های معتبر، مشارکت صدا و سیما، و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های همزمان رفت.

وی با بیان اینکه «نمایشگاه را اگر پنج هزار نفر در روز هم ببیند، باز جلوه واقعی اتفاق رقم نمی‌خورد»، اعلام کرد: مذاکراتی با چند پلتفرم معتبر انجام شده و پیشنهادهای عملی در جلسه مطرح خواهد شد؛ پیشنهادهایی که پس از تصویب شورای اجرایی وارد فاز اجرایی می‌شود.

«سرباز» کاریکاتور باشید؛ مهدی‌زاده: هر ایده ارتقادهنده‌ای فوراً اجرا می‌شود!

مهدی‌زاده با اشاره به روند رو به جلو و فشرده‌ تقویم اجرایی دوسالانه، خبر داد: بودجه‌های حداقلی برای جلوگیری از بحران تأمین شده و در صورت فراهم‌شدن جذب‌های تکمیلی، برنامه‌ها به سمت کیفیت‌بخشی گسترده خواهد رفت.

وی همچنین از طراحی پوستر جدید دوسالانه ابراز رضایت کرد و آن را «پوستری شایسته» توصیف کرد.

مدیرکل هنرهای تجسمی با تأکید بر اینکه اعضا باید او و مجموعه اجرایی را «سرباز» این رویداد بدانند، گفت: هر ایده‌ای که به ارتقای این جریان کمک می‌کند در لحظه مطرح کنید؛ ما با پیش‌فرض پذیرش و اجرای سریع، کار را جلو می‌بریم تا آرزوهای بر زمین‌مانده سال‌های گذشته محقق شود.

در ادامه محمد خراسانی‌زاده با بازگشت به سابقه دوسالانه کاریکاتور در دوره‌های پیشین و احیای ساختارهایی همچون وحدت مدیریت موزه و اداره کل تجسمی، تأکید کرد: احیای خانه کاریکاتور یکی از پیش‌نیازهای اساسـی برگزاری پایدار این دوسالانه بوده است. امروز پس از سال‌ها، خانه کاریکاتور به‌عنوان دبیرخانه رسمی دو رویداد بین‌المللی، به جایگاه اصیل خود بازگشته است.

خراسانی‌زاده با بیان اینکه «اتفاق دوسالانه کاریکاتور، یک معجزه اداری و هنری» بوده که با همدلی مدیران فرهنگی، هنرمندان و بدنه کارشناسی شکل گرفته، اظهار کرد: اکنون هم در وزارت فرهنگ و هم در سازمان فرهنگی هنری، تخصیص‌های مالی به مرحله نهایی رسیده و دست مدیران برای عقد قراردادها و ورود به فاز اجرایی باز است.

وی با اشاره به استقبال گسترده بین‌المللی و افزایش تعداد کشورهای شرکت‌کننده به ۳۴ کشور طی ۱۰ روز اخیر، تصریح کرد: این روند، اعتبار دوسالانه را بیش از پیش برجسته کرده است.

در بخش دیگری از جلسه، اعضای شورای اجرایی به دشواری‌های دعوت از هنرمندان خارجی در شرایط خاص منطقه اشاره کردند و اعضا تأکید کردند: باید برای «گزینه‌های جایگزین» و «مدل‌های غیرحضوری» نیز برنامه‌ریزی شود تا اعتبار دوسالانه حفظ شود.

در بحث انتخاب داوران، اعضا بر ضرورت تعیین شاخص‌های دقیق، توافق جمعی و وحدت رویه تأکید کردند. مطرح شد که ترکیب هیئت داوری باید شامل چند عضو از هیئت انتخاب آثار باشد تا پیوستگی تصمیم‌ها حفظ شود. همچنین هماهنگی با شرایط جهانی، رعایت تنوع سبک‌ها، اعتبار هنری، نگاه روزآمد و توان تشخیص در عرصه بین‌الملل، از جمله معیارهایی بود که اعضا بر آن تأکید داشتند. مقرر شد فهرست نهایی داوران با اتفاق نظر کامل منتشر شود و تمامی اعضا پس از تصویب، در دفاع از ترکیب نهایی هماهنگ عمل کنند.

پیشنهاد بهرام عظیمی برای برگزاری دوسالانه کاریکاتور در چندین شهر

در ادامه بهرام عظیمی با اشاره به اهمیت بازتاب عمومی دوسالانه، پیشنهاد کرد: افتتاحیه دوسالانه به‌صورت هم‌زمان در چندین شهر بزرگ کشور برگزار شود تا «حس زنده بودن و طراوت رویداد» به همه نقاط برسد و مردم در شهرهای مختلف احساس کنند که در یک رخداد بین‌المللی شریک‌ هستند.

وی این اقدام را موجب افزایش توجه رسانه‌ای، ارتقای شأن دوسالانه و ایجاد شور و نشاط فرهنگی در سراسر کشور دانست. همچنین پیشنهادهایی درباره استفاده از بیلبوردهای شهری، هویت بصری واحد، انتشار آثار منتخب بر عرشه پل‌ها، استفاده از چهره‌های مطرح کاریکاتور ایران و حتی ساخت ماکت‌های نمادین از چهره‌های برجسته این حوزه مطرح شد؛ پیشنهادهایی که مدیران حاضر آن را عملی و قابل اجرا دانستند.

در بخش پایانی جلسه از پوستر دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران رونمایی شد؛ همچنین در این نشست سیدمسعود شجاعی به عنوان دبیر، محمد خراسانی زاده با عنوان نایب رئیس شورای سیاستگذاری و عباس قاضی‌زاهدی به‌عنوان دبیر اجرایی و جعفر واحدی به عنوان مسئول دبیرخانه، احکام خود را از مدیرکل هنرهای تجسمی دریافت کردند.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این دوسالانه تا ۳ دی‌ فرصت دارند تا با مراجعه به سایت ایران کارتون به نشانی www.Irancartoon.ir با آگاهی از فراخوان، نسبت به ارسال آثار اقدام کنند یا جهت کسب آگاهی بیشتر با دبیرخانه این دوسالانه (خانه کاریکاتور ایران) به شماره ۰۲۱۲۲۸۶۸۶۰۰ تماس بگیرند.