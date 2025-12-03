پیگیری ساماندهی حریم تئاتر شهر با بازدید معاون هنری وزارت فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند رسیدگی به موضوع ساماندهی حریم تئاتر شهر و ضرورت ارتقای ایمنی و کیفیت محیطی این محدوده فرهنگی، بازدید معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملیات اجرایی پیرامون تئاتر شهر برگزار شد.

در این بازدید که به میزبانی کوروش سلیمانی، مدیر تئاتر شهر انجام شد، احمدی معاون هنری وزارت ارشاد به همراه مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهدی قربانی معاون امور مناطق سازمان زیباسازی، حسین پیراردی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۱ تهران و جمعی از مدیران اجرایی، روند عملیات در حال اجرا را بررسی کردند.

حاضران ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف پروژه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی حریم، اصلاحات سازه‌ای، بهبود دسترسی‌ها و ارتقای منظر شهری ارائه و چالش‌های پیش‌رو را بررسی کردند.

این بازدید با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و تسریع در تکمیل پروژه ساماندهی محدوده تئاتر شهر صورت گرفت.

