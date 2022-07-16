به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه ۲۴ تیر در بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه تئاتر شهر گفت: مجموعه تئاتر شهر یک موقعیت کم نظیر است. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی با این نمادهای فرهنگی و هنری‌اش شناخته می‌شود. مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، برج آزادی ودیگر مجموعه‌ها، شناسنامه‌های فرهنگی و هنری شهر هستند که نگهداری و ارتقا آن‌ها رویکرد اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تاکید بر حفظ حریم مجموعه تئاتر شهر افزود: نکته اول درباره مجموعه تئاتر شهر بحث محدوده و حفظ حریم آن است که با همکاری شهرداری تهران این موضوع را دنبال خواهیم کرد. نکته دوم بحث بازسازی داخلی است که باید با تمرکز روی بخش عمرانی خودمان و تحت نظارت معاونت هنری انجام شود.

رئیس شورای هنر درباره تخصیص اعتبار برای بازسازی مجموعه تئاتر شهر اظهار کرد: برآورد دقیق بودجه برای بازسازی انجام شود. ما سعی می‌کنیم تا با طرح مساله در دولت، خارج از بودجه‌های وزارتخانه، بودجه‌ای متمرکز به منظور ارتقای مجموعه اختصاص دهیم.

اسماعیلی در حاشیه این بازدید به تلاش برای ساماندهی همه جانبه مجموعه هنری- تاریخی تئاتر شهر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس تئاتر شهر، تصمیمات اساسی برای بازسازی و تعمیرات اساسی این مجموعه ثبت شده در فهرست میراث ملی گرفته شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدام به تعمیرات مجموعه تئاتر شهر قبل از پایان ماه ذی‌الحجه و آغاز محرم و صفر افزود: هماهنگی‌های لازم برای بازسازی و تعمیرات داخل مجموعه با افراد متخصص انجام شود تا مجموعه آسیب نبیند و نتیجه کاری فاخر و ارزشمند باشد.

محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور سیاستگذاری‌های کلان و توسعه فعالیت‌های فناورانه فرهنگی و هنری، محمدرضا برکت مدیر دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمد جواد طاهری رییس مجموعه تئاتر شهر در این بازدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی کردند.