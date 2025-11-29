  1. جامعه
  2. شهری
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

بازدید شهردار منطقه ۱۱ تهران از روند بهسازی حاشیه معابر تئاتر شهر

شهردار منطقه ۱۱ تهران از آخرین وضعیت عملیات بهسازی حاشیه معابر پیرامون تئاتر شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ١١ تهران، صبح امروز به همراه معاون خدمات شهری، معاون عمران، معاون ترافیک و شهردار ناحیه ۱ با حضور در محدوده تئاتر شهر، از روند اجرای پروژه بهسازی حاشیه معابر این پهنه فرهنگی بازدید کرد.

در این بازدید، مراحل مختلف ساماندهی سطح معبر، اصلاح پیاده‌روها، بهبود دسترسی‌ها و رفع نواقص ترافیکی بررسی شد و شهردار منطقه ۱۱ بر تسریع در اجرای عملیات بهسازی و تکمیل پروژه قبل از جشنواره تئاتر فجر و رعایت استانداردهای کیفی در تمامی مراحل تأکید کرد.

پروژه بهسازی حریم تئاتر شهر با هدف ارتقای ایمنی تردد شهروندان، بهبود منظر شهری و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور عابران و گردشگران و اهالی فرهنگ و هنر در اطراف مجموعه تئاتر شهر توسط شهرداری منطقه ۱۱ در حال انجام است و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی صورت پذیرفته و پیشرفت قابل توجهی داشته است.

