جهانشاهی: جایگاه نوشهر در فرهنگ و گردشگری ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح چهارشنبه در مراسم پایان بازسازی سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) نوشهر با تقدیر از تلاش‌های مدیران فرهنگی و عوامل اجرایی این پروژه اظهار داشت: نوشهر یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های فرهنگی و گردشگری استان مازندران است و توجه به زیرساخت‌های فرهنگی در این شهرستان ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وعده‌ای که پیش‌تر به هنرمندان و اصحاب فرهنگ داده شده بود، افزود: موضوع ترمیم و تجهیز سالن آمفی‌تئاتر در یکی از نشست‌های فرهنگی مطرح شد و با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مختلف، این پروژه در زمانی کمتر از موعد مقرر و ظرف چهار ماه به نتیجه رسید.

جهانشاهی این اقدام را نشانه‌ای از امکان‌پذیر بودن انجام کارها در صورت پیگیری مستمر و هماهنگی بین دستگاهی دانست.

فرماندار نوشهر همچنین تصریح کرد: استاندار مازندران بر تبدیل استان به میدان سازندگی و تحول در همه شهرستان‌ها تأکید دارد. مسئولیت‌ها امانتی کوتاه‌مدت هستند و وظیفه مدیران آن است که برای مردم و تحقق مطالبات آنان بیشترین تلاش را انجام دهند.

جهانشاهی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای اقتصاد و سیاست است، گفت: توجه به امر فرهنگ ضروری است و همه فعالان و مدیران باید برای تقویت آن در شهرستان تلاش کنند.

وی افزود: نوشهر ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه فرهنگ و هنر دارد و با برنامه‌ریزی می‌توان این ظرفیت‌ها را در جهت توسعه همه‌جانبه شهرستان به کار گرفت.