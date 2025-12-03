به گزارش خبرنگار مهر، داریوش قانع رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) نوشهر ضمن خیرمقدم به حاضرین و قدردانی از حمایت‌های مدیران فرهنگی و هنری، از به ثمر رسیدن پروژه بازسازی این سالن بعد از مدت‌ها تلاش خبر داد.

قانع گفت: این پروژه با وعده مدیرکل برای تکمیل آن در شش ماه آغاز شد، اما با تلاش‌های شبانه‌روزی، تنها در مدت چهار ماه این سالن به هنرمندان تحویل داده شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر از اقدامات در زمینه تأمین منابع مالی برای مرمت و بهبود سالن نیز تشکر کرد و خواستار تعویض صندلی‌ها، بهبود نورپردازی و تکمیل فضای سالن شد.

وی به‌ویژه از حمایت‌های معاون فرماندار نوشهر، که در جلسه‌ای مبلغی را برای بهبود فضای سالن مصوب کرده‌اند، قدردانی نمود.