جهانشاهی: امکانات فرهنگی نوشهر باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه چهارشنبه در همایش نخستین تجلیل از چهرههای ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نوشهر ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم با اشاره به پیگیریهای مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، افزود:ایشان در سفر قبلی قول داده بودند ظرف شش ماه سالن آمفیتئاتر شهرستان افتتاح شود و اکنون کمتر از سه ماه گذشته و ظرف دو هفته آینده این پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید که جای تقدیر و تشکر دارد.
جهانشاهی همچنین به مشکلات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات اشاره کرد و خواستار تقویت اداره ارشاد شهرستان شد تا برنامههای فرهنگی و هنری متنوع بیشتری در شهرستان اجرا شود.
فرماندار نوشهر ادامه داد: نوشهر به عنوان مقصدی گردشگری و با حضور مستمر مسافران از نقاط مختلف به ویژه تهران، ظرفیت ویژهای برای انتقال فرهنگ دارد و نیازمند امکانات و توجه بیشتر است.
جهانشاهی از همه حاضران در این همایش تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد: این حرکت فرهنگی زمینهساز رشد و توسعه هنر و فرهنگ در شهرستان نوشهر باشد.
