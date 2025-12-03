نجف زاده: ۱۸ هزار پرونده تخلف اقتصادی در آذربایجان غربی تشکیل شد

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون شعب تعزیرات حکومتی استان به ۱۸ هزار و ۶۶۱ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد پرونده ۱۲ هزار و ۴۷۷ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۸۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۱۴۸ فقره پرونده با محکومیت ۱۶ هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۳۶ فقره پرونده با محکومیت ۴۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان است.

وی با بیان اینکه در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند، ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را گزارش کنند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال ۲ هزار و ۲۸۴ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۱۳ هزار و ۳۱۴ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسی‌ها به پنج هزار و ۴۰۲ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۳۲۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.