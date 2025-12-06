نجف زاده: متخلف جایگاه سوخت در ارومیه ۳۳ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده متصدیان متخلف جایگاه سوخت برای عرضه غیرمجاز ۱۲ هزار و ۶۲ لیتر بنزین با سو استفاده از ۲۰۸ قطعه کارت سوخت افراد غیر مرتبط به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلفان را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین ۱۰ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال از بابت مال از بین رفته به حکم صادره اضافه و متخلفین را در مجموع به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده کارشناسان و بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با بررسی کارت‌های سوخت کشف شده از متصدیان یکی از جایگاه‌های سوخت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

جریمه و توبیخ کتبی متصدی متخلف داروخانه در میاندوآب

وی در ادامه گفت: همچنین متصدی متخلف داروخانه در میاندوآب برای اضافه دریافتی به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی ادامه داد: پرونده متصدی متخلف داروخانه برای اضافه دریافتی از بابت حق فنی نسخه‌ها به میزان ۲۹۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل پنج برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گزارش تخلف را در بازرسی از واحد داروخانه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.