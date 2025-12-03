  1. استانها
«دامغان» شهری با وضعیت «قابل قبول» در مناسب‌سازی معلولان

دامغان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان، شهر دامغان را از نظر مناسب‌سازی محیطی برای معلولان دارای وضعیت قابل قبول دانست و گفت: بازتعریف و بهبود زیرساخت‌های شهری سراسر استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح چهارشنبه در جشن بزرگ هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از توان خواهان دامغانی در محل اداره فرهنگ و هنر دامغان، بیان داشت: ین جشن فقط یک مراسم نیست بلکه یادآور این حقیقت بود توانایی واقعی در دل انسان نه در مرزهای محدودیت‌ها خلاصه می‌شود.

وی افزود: این مراسم در واقع ادای دین احترام تمام به مادران صبور، خانواده‌های همراه و قهرمانان بی‌نام این مسیر است.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از معلولان مقدمه و لازمه حضور جامعه هدف در جامعه است، ابراز داشت: برای این مهم زیر ساخت‌های شهری باید مهیا شود.

نسیمی دامغان را یکی از شهرهای قابل قبول در بحث مناسب‌سازی شهری برشمرد و تصریح کرد: تحقق مناسب سازی معابر و اجرای زیر ساخت‌های شهری در استان سمنان نیازمند پیگیری است.

وی از تبلور توانمندی‌های جامعه هدف در دامغان تقدیر کرد و افزود: هنر و ورزش دو سیاست بهزیستی در توانمندسازی معلولین است که تحقق آن پیگیری می‌شود.

