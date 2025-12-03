به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح چهارشنبه در جشن بزرگ هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از توان خواهان دامغانی در محل اداره فرهنگ و هنر دامغان، بیان داشت: ین جشن فقط یک مراسم نیست بلکه یادآور این حقیقت بود توانایی واقعی در دل انسان نه در مرزهای محدودیت‌ها خلاصه می‌شود.

وی افزود: این مراسم در واقع ادای دین احترام تمام به مادران صبور، خانواده‌های همراه و قهرمانان بی‌نام این مسیر است.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از معلولان مقدمه و لازمه حضور جامعه هدف در جامعه است، ابراز داشت: برای این مهم زیر ساخت‌های شهری باید مهیا شود.

نسیمی دامغان را یکی از شهرهای قابل قبول در بحث مناسب‌سازی شهری برشمرد و تصریح کرد: تحقق مناسب سازی معابر و اجرای زیر ساخت‌های شهری در استان سمنان نیازمند پیگیری است.

وی از تبلور توانمندی‌های جامعه هدف در دامغان تقدیر کرد و افزود: هنر و ورزش دو سیاست بهزیستی در توانمندسازی معلولین است که تحقق آن پیگیری می‌شود.