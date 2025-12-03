به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولین که ظهر چهارشنبه در آموزشگاه طلوع مهر مهدیشهر برگزار شد، با تبریک این روز به جامعه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، اظهار داشت: دوازدهم آذر، روز پاسداشت اراده‌های استوار و روز تجلیل از انسان‌هایی است که با وجود محدودیت‌های جسمی یا ذهنی، مسیر زندگی را با امید، پشتکار و باور ادامه داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه امروز، روز جشن برای توان‌یابان و تلنگری برای سایر اعضای جامعه است، افزود: خداوند این دانش‌آموزان را آفرید تا امید را به بقیه افراد جامعه نشان دهد و زندگی، امیدواری، تلاش و پشتکار را به همگان یادآوری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه با اشاره به درسی بزرگ که این دانش‌آموزان به جامعه می‌آموزند، گفت: ایشان به ما می‌آموزند که محدودیت‌ها مانع پیشرفت نمی‌شود. این فرصتی است تا درک کنیم توانمندی در جسم خلاصه نمی‌شود؛ این روح بلند است که توانمند است.

شریفی قدردانی خود را از همه دست‌اندرکاران حوزه آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه اعلام کرد و بر عزم مجموعه آموزش و پرورش برای فراهم کردن بسترهای آموزشی و تربیتی هرچه مناسب‌تر و فراگیرتر برای این دانش‌آموزان تأکید کرد.