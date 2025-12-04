جدول زمان بندی نام نویسی تمتع ۱۴۰۵ در استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه زمان انتخاب کاروان و قطعی کردن ثبت‌نام حج تمتع سال ۱۴۰۵ طبق جدول زمان بندی حج و زیارت اعلام شده است، تاکید کرد: در این جدول نام نویسی تمتع در استان سمنان ساعت ۱۰ صبح ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ خواهد بود

وی با بیان اینکه افراد باقی مانده از استان سمنان نیز می‌توانند ساعت ده صبح ۱۷ آذرماه نام نویسی کنند، تاکید کرد: افرادی که بر اساس اعلام قبلی سازمان حج و زیارت با مراجعه به سامانه My.haj.ir اقدام به پیش ثبت نام و واریز وجه کرده‌اند از افراد واجد شرایط محسوب می‌شوند همچنین افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی و وجوه مربوطه را پرداخت و تاکنون انصراف نداده‌اند هم مشمول خواهند بود

انتخاب کاروان و ثبت‌نام در آن به صورت غیرحضوری

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در ادامه با بیان اینکه متقاضیان از تاریخ شروع ثبت نام قطعی تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۲۲ آذر ‬ برای انتخاب کاروان و تکمیل فرآیند ثبت نام خود فرصت خواهند داشت، گفت: انتخاب کاروان و ثبت‌نام در آن با مراجعه به نشانی اینترنتی My.haj.ir و به صورت غیرحضوری بوده و متقاضیان می‌بایست ابتدا با مراجعه به نشانی مذکور نسبت به انتخاب و ثبت‌نام در یکی از کاروان‌های استان محل سکونت خود اقدام و پس از دریافت رسید مربوطه، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به دفتر مدیر کاروان مراجعه و سایر مراحل ثبت‌نام (تحویل مدارک، انجام معاینات، اخذ تأییدیه پزشکی) را انجام دهند.

چتری ضمن بیان اینکه زمان تحویل سایر مدارک مورد نیاز از قبیل گذرنامه معتبر و عکس، پس از ثبت‌نام قطعی، توسط مدیر کاروان به متقاضی اعلام خواهد شد. ضروری است از هم‌اکنون متقاضیان نسبت به آماده‌سازی گذرنامه معتبر و عکس اقدام کنند، گفت: هزینه قطعی و نهایی این سفر معنوی بر مبنای مخارج ارزی و ریالی و متناسب با گروه قیمتی هر کاروان برای هر زائر محاسبه و تعیین شده است ضمناً ضروری است تمامی متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ گذرنامه آنان حداقل تا تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۱۴۰۵‬ از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه قطعی شدن ثبت نام در کاروان منوط به ارائه مدارک در مهلت مقرر (۴۸ ساعت پس از انتخاب کاروان) به مدیرکاروان است، در غیر این صورت رزرو و ثبت‌نام اولیه در کاروان انتخابی (به دلیل عدم تکمیل مراحل)، باطل و انصراف از سفر تلقی شده و ظرفیت خالی کاروان در اختیار سایر واجدین شرایط قرار می‌گیرد، افزود: مکان تشکیل گروه برای متقاضیانی که قصد تشرف با یکدیگر و در یک کاروان را دارند، در سامانه پنجره واحد فراهم شده است. لذا با توجه به محدودیت‌ها و ضوابط بانکی، هر یک از افراد می‌بایست شخصاً نسبت به پرداخت هزینه مابه التفاوت سفر خود اقدام کنند.

سرانه ۴ متری برای اسکان حجاج در مدینه منوره و مکه مکرمه

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ضمن بیان اینکه انتخاب و ثبت‌نام متقاضی در کاروان‌هایی امکانپذیر خواهد بود که با اطلاعات درج شده متقاضی از حیث استان، شهرستان محل اعزام و مذهب در مرحله پیش ثبت‌نام مطابقت داشته باشد، تاکید کرد: متقاضیان پس از قطعی کردن ثبت‌نام و ارائه مدارک اشاره شده در بند «د»، رسید مربوطه را از مدیر کاروان دریافت و ضمن مطالعه مندرجات، آن‌را نزد خود نگهداری کنند.

چتری افزود: چنانچه متقاضی پس از ثبت‌نام قطعی در مهلت اعلام شده از سوی کاروان نسبت به انجام سایر مراحل اقدام ننماید، منصرف از سفر تلقی شده و بر همین اساس ثبت نام وی در کاروان به صورت سیستمی ابطال می‌شود و درصورت تمایل به ثبت نام مجدد می‌بایست، مراحل را مجدداً در سایر ظرفیت‌های خالی پیگیری کنند.

وی گفت: با عنایت به اینکه در حج تمتع بسیاری از امور از جمله اجاره مسکن حجاج بر اساس مقررات وزارت حج و عمره کشور میزبان ساماندهی و به اجرا گذاشته می‌شود و سازمان حج و زیارت برای انتخاب هتل‌ها و یا تقسیم ظرفیت‌ها با محدودیت‌هایی روبرو است؛ بنابراین سرانه زائری اسکان حجاج در مدینه منوره و مکه مکرمه حدود چهار متر مربع و حداکثر برای اسکان ۴ نفر در هر اتاق است.

جابه‌جایی زائر از کاروانی به کاروان دیگر مقدور نخواهد بود

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در ادامه بیان کرد: سازمان حج و زیارت تلاش کرده است تا اسکان حجاج در مدینه منوره را در هتل‌های نزدیک به حرم شریف نبوی (منطقه مرکزی) فراهم کند، لیکن در مکه مکرمه با عنایت به شرایط خاص جغرافیایی اسکان، هتل‌های مورد استفاده حجاج در مناطق مختلف است که با توجه به بعد مسافت تا مسجدالحرام، زائرین محترم برای تشرف به حرم از اتوبوس‌های مخصوص «حجاج ایرانی» که از مناطق مختلف به ایستگاه‌های اطراف حرم تردد می‌کنند، استفاده خواهند کرد.

چتری ضمن اشاره به اینکه هزینه مسکن هر زائر با توجه به محل اسکان در مدینه منوره و مکه مکرمه محاسبه و تعیین شده است، افزود: بنابراین یکی از دلایل اساسی تفاوت هزینه‌های هر کاروان، مکان اقامت آنان در هر یک از دو شهر مذکور و نیز نوع کاروان است.

وی همچنین توضیح داد: با توجه به اینکه بر اساس اختلاف گروه قیمتی محل اسکان حجاج، هزینه سفر هر کاروان نیز متفاوت بوده و در زمان انتخاب کاروان، برای متقاضیان محترم قابل رؤیت است؛ از این‌رو توصیه می‌شود از ابتدا دقت کافی در انتخاب کاروان خود را داشته باشند؛ زیرا به دلیل ایجاد مشکلات اجرایی، جابه‌جایی زائر از کاروانی به کاروان دیگر مقدور نخواهد بود.