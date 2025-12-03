بهنام جو: غفلت از حق آبه ها عامل اصلی گرد و غبار قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو، استاندار قم، در دهمین کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی استان با شعار خاکهای سالم، شهرهای سالم» که امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد، گفت: «گرد و غبار نمادی از غفلت ما نسبت به اهمیت نعمت خاک است و سالهاست حق خاک ادا نشده است.
وی با تأکید بر اهمیت چندبعدی خاک افزود: خاک هم از نظر امنیت غذایی و هم از نظر محیط زیستی بسیار حیاتی است، اما متأسفانه دانش ما کافی نیست و همین باعث شده شهر خود را ناسالم کنیم.
استاندار قم با اشاره به آغاز بزرگترین پروژه بیابانزدایی بیان کرد: سوال این است که چرا باید به این نقطه برسیم تا حالا مجبور شویم با هزینههای گزاف مشکل را رفع کنیم، در حالی که اقدامات پیشگیرانه میتوانست با هزینه کمتر انجام شود.
بهنامجو درباره ویژگیهای خاک استان گفت: با وجود کوچک بودن قم در سطح کشور، خاک کمی داریم که ارزشمند است و باید از آن حفاظت شود. خاک استان تنوع بالایی دارد و هر نوع خاک در هر منطقه برکت خاص خود را دارد.
وی افزود: در مناطق کوهستانی باغات باکیفیت و در دشتها مزرعههای ارزشمند داریم و حتی در بخشهایی که شورزار وجود دارد، پرورش ماهی خاویاری و تولید خاویار انجام میشود.
استاندار قم در پایان تأکید کرد: هدف ما حفاظت از این سرمایهها برای نسل حاضر و آینده است تا خاک استان به عنوان میراثی ارزشمند به نسلهای بعد منتقل شود.
نظر شما