به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رایگانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مقابله با گرد و غبار استان قم که به‌منظور بررسی روند اقدامات در محدوده سراجه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به کانون‌های فعال در مرکز کشور بیان کرد: باید علاوه بر منطقه سراجه، سایر پهنه‌هایی که پیرامون دریاچه نمک قرار گرفته‌اند به‌طور جدی در فرآیند مهار گرد و غبار مورد پیگیری قرار گیرند.



دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار کشور گفت: برنامه جامع مقابله با گرد و غبار به‌عنوان سند راهبردی این حوزه، محورهای کلانی را دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها ساماندهی چرای بی‌رویه دام‌ها، به‌ویژه شترها در کانون‌های حساس است.



وی افزود: مجوزهای صادره در این خصوص باید بازنگری شوند تا با ظرفیت واقعی زیست‌محیطی مناطق همخوانی داشته باشند.



رایگانی با تشریح عوامل مؤثر در تغییر ساختار خاک کانون‌های گرد و غبار گفت: ساماندهی چرای دام تنها به مدیریت علوفه محدود نمی‌شود، زیرا تردد گسترده شترها نیز موجب آسیب به بافت خاک شده و یکی از عوامل مستقیم تشدید این پدیده به شمار می‌آید.



وی افزود: تا زمانی که این چرخه نادرست اصلاح نشود، امکان مهار کانون‌های فعال گرد و غبار فراهم نخواهد شد.



رایگانی با تأکید بر اینکه احیای پهنه‌های آبی نقش بنیادینی در کاهش تولید گرد و غبار دارد گفت: برای کاشت نهال در این مناطق باید گونه‌های بومی، کم‌آب‌بر و چندمنظوره مورد استفاده قرار گیرد تا علاوه بر سازگاری با شرایط اقلیمی، فرصتی برای تقویت معیشت جوامع محلی نیز فراهم شود.



وی با اشاره به اینکه برخی اقدام‌ها مانند مدیریت علمی چرای دام با هزینه‌ای اندک می‌تواند تأثیرگذاری گسترده‌ای در کنترل این پدیده داشته باشد افزود: اجرای دقیق توصیه‌های مندرج در برنامه جامع مقابله با گرد و غبار، شرط اساسی موفقیت در مهار این بحران در قم و مناطق همجوار است.