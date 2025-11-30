۵ هزار هکتار از اراضی سراجه امسال تحت مدیریت گرد و غبار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مقابله با گرد و غبار استان قم با اشاره به وضعیت بحرانی کانون گرد و غبار سراجه گفت: با توجه به گستره ۳۳ هزار هکتاری این منطقه، اجرای اقدامات مصوب در طرح جامع مقابله با گرد و غبار باید بهطور جدی پیگیری شود تا حداقل پنج هزار هکتار از این محدوده تا پایان سال تحت پوشش روشهای متنوع پیشبینی شده قرار گیرد.
وی افزود: طرح انتقال پساب به کانون بحرانی گرد و غبار سراجه با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مجتمعهای نفت و گاز سراجه موظفند با تحقق مسئولیتهای اجتماعی خود، اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی این طرح را پیگیری کنند.
استاندار قم تصریح کرد: سازمانهای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان باید با همکاری دهیاریها نسبت به سرشماری شترهای مجاز و غیرمجاز منطقه اقدام کرده و سیاستها و اهداف کلی شترداری در سراجه را مورد بازنگری قرار دهند تا چرای دام و حضور شترها به نحوی مدیریت شود که آسیبی به خاک و ساختار محیط زیست وارد نشود.
وی افزود: گزارش اقدامات اجرایی و پیشرفت طرح مدیریت کانون بحرانی گرد و غبار باید بهصورت منظم و مستمر به دبیرخانه و استانداری ارسال شود تا روند اجرا قابل رصد و پایش باشد.
بهنام جو همچنین بر استفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای پیشبرد طرح تأکید کرد و افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد در طرح بیابانزدایی سراجه مشارکت داشته و مدیریت و نهالکاری دو هزار هکتار از بیابانهای استان را بر عهده گیرد تا علاوه بر کاهش تولید گرد و غبار، زمینه بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی نیز فراهم شود.
استاندار قم تأکید کرد: اقدامات عملیاتی در سراجه باید با رعایت دستورالعملهای زیستمحیطی و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط انجام شود و توجه ویژه به احیای منابع آبی و مدیریت چرای دام، از مؤثرترین راهکارها برای کنترل این بحران به شمار میرود.
قم- استاندار قم از اجرای طرح مقابله با گرد و غبار در کانون سراجه خبر داد و گفت: حداقل ۵ هزار هکتار از این منطقه تا پایان سال نهالکاری می شود.
