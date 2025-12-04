خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: طبق آخرین دادههای مرکز آمار کشور، همچنان استان سمنان رکورددار تورم در بین استانهای کشور است. لقبی که بیش از یک سالی میشود با مدیریت ضعیف اقتصادی در این استان، به نام این استان چسبیده و هنوز هم آن را رها نکرده است.
نرخ تورم سالانه سمنان با ۴۵.۶ درصد، بیشترین تورم در بین استانهای کشور قلمداد میشود در حالی که نرخ تورم ماهانه استان سمنان هم طبق جدول مرکز آمار ایران ۴.۶ درصد اعلام شده است یعنی افزایش قیمتها در استان سمنان کم کم از ماه هم گذشته و به یک رویه روتین روزمره تبدیل شده است.
آمارها خبر از مشکلات میدهند
اما آمارهای مرکز آمار ایران چه میگویند و وضعیت گرانیها در استان سمنان چگونه است،
یک کارشناس و روزنامه نگار اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر، میگوید: مرکز آمار ایران مرجع رسمی تمام آمارها در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و… است و در نتیجه جداولی را ماهانه و فصلی و سالانه منتشر میکند که در خصوص موضوع گزارش شما، مشخصاً برای مثال به تورم میپردازد و این آمارها در واقع رسمیترین آمارهای کشورمان محسوب میشوند.
پدرام رستمیان با بیان اینکه مرکز آمار ایران، تورم استانهای ۳۱ گانه کشورمان را بعلاوه میانگین کشوری در آبانماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است، افزود: نکته جالب اینجا است که استان سمنان در دیماه ۱۴۰۳ یعنی حدوداً یکسال قبل هم با ۳۵ درصد تورم سالانه، گرانترین و پر تورم ترین استان کشورمان بوده است و به زبان سادهتر در یکسال اخیر نه تنها تورم در استان سمنان کاهش پیدا نکرده بلکه نرخ تورم سالانه ۱۰ درصد بیشتر هم شده است!
افزایش عجیب آمار تورم
این روزنامه نگار اقتصادی گفت: آمار شاخص قیمتها که توسط مرکز آمار ایران، برای آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شده نکات دیگری هم دارد برای مثال تورم نقطه به نقطه استان سمنان ۵۹.۳ درصد اعلام شده است تورم سالانه همانطور که اعلام شد ۴۵.۶ درصد بوده و این یعنی سال به سال سفره مردم استان سمنان نصف میشود!
رستمیان ادامه میدهد: این البته یک معنای دیگر هم دارد و آن اینکه سیاستهای اقتصادی دولت مشخصاً در استان سمنان جواب نداده است و بسیاری از کنشگران اقتصادی بر این عقیده هستند که باید تغییراتی در سیاستهای اقتصادی و یا تیم مدیریتی استان سمنان ایجاد شود زیرا این مردم هستند که تاوان این عملکرد منفی را میدهند.
وی میافزاید: نکته عجیب اینجا است که تورم نقطه به نقطه خوراکیها در استان سمنان ۷۷.۳ درصد اعلام شده و تورم خوراکیها به صورت سالانه ۵۰ درصد است یعنی قدرت خرید خوراکیها و آشامیدنیها توسط مردم استان سمنان دقیقاً نسبت به سال گذشته همین موقع نصف شده است! به زبان سادهتر یک کیلوگرم خوراکی مردم استان سمنان امروز به زیر نیم کیلوگرم رسیده است.
سفره مردم نصف شد!
اما این جداول برای دیگر کارشناسان چه نکات قابل توجهی دارد.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: یکی از نکاتی که برای کنشگران اقتصادی و مردم استان سمنان سوال است این است که مدیران اقتصادی استان سمنان و تیم مدیریتی آنها در شهرستانها از صمت و جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و چندین دستگاه دیگر چرا با وجود این عملکرد ضعیف تغییر برنامه نمیدهند و یا اساساً خودشان تغییر نمیکنند؟
یاسر اسماعیلی با اشاره به آمار تورم سالانه و نقطه به نقطه استان سمنان میگوید: طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه استان سمنان در آبان ماه ۱۴۰۴ در حالی حدوداً ۶۰ درصد اعلام شده که میانگین کشوری ۴۹ درصد بوده است یعنی بیش از ده درصد این دو آمار با هم تفاوت دارند که در قیاس تورمی رقمی وحشتناک بالا است زیرا شما در شاخصهای تورمی با دهم درصدها روبرو هستید نه درصدها؛
این کارشناس اقتصادی و دانش آموخته رشته اقتصاد ادامه میدهد: در تورم نقطه به نقطه خوراکیها هم، در حالی تورم استان سمنان ۷۷.۳ درصد اعلام شده که میانگین کشوری ۶۶ درصد است و همه اینها نشان میدهد که ما در استان سمنان با مشکل جدی اقتصادی روبرو هستیم و سیاستهای دولتی هم جواب نمیدهد زیرا تشدید نظارت بر بازار نهایتاً بتواند با گرانفروشی مبارزه کند در صورتی که مشکل مردم ما اصلاً گرانفروشی نیست گرانی است!
سیاستهای دولتی و تشدید نظارتها
دولت و مشخصاً دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار استان سمنان در مواجهه با گرانیها و تورم سیاست افزایش نظارتها بر تولید و عرضه را در پیش میگیرند همچنین تلاش دارند تا با تزریق اقلام اساسی به بازار، توازنی را در بین عرضه و تقاضا برقرار نمایند که در عدم افزایش قیمت، تأثیرگذار خواهد بود
یکی از همین طرحها در هفته گذشته و جاری توسط صمت و جهاد کشاورزی و … به فراخور اصناف آغاز شده است و آنطور که مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان میگوید: تشدید نظارتها بر بازارهای استان سمنان راهبردی است که از سوی ستاد تنظیم بازار انجام شده است.
محمود خان بیگی که با خبرنگار مهر صحبت میکرد با اشاره به افزایش نظارتها بر بازارهای عرضه و همچنین تولید به خصوص با اولویت اقلام اساسی مورد نیاز مردم مانند مرغ و تخم مرغ و نان و. … بیان کرد: این گشتها و همچنین نظارتها برای این است که مصوبات ستاد تنظیم بازار استان سمنان به صورت درست و اساسی اجرایی شود.
وی افزود: در روزها و هفتههای اخیر شاهد بروز افزایش قیمت برای برخی کالاها مانند تخم مرغ و … بودیم لذا طرح تشدید نظارتها که از مصوبات ستاد تنظیم بازار استان سمنان نیز محسوب میشود، در سراسر استان در دست اجرا است.
اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار
مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان میگوید: با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار استان سمنان، افزایش قیمت برخی اقلام مانند تخم مرغ به صورت قانونی رقم خورده اما تشدید بازرسیها در استان به صورت جدی آغاز شده و با توجه به گزارش واصله مصرف کننده به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ صمت و تعزیرات حکومتی داده میشود، بازرسیهای موردی هم از تمام اصناف استان سمنان صورت میگیرد و اگر با توجه به فاکتور خرید، تخلفی باشد با آن برخورد خواهد شد.
سید مجید نجاتی سرپرست نظارت و بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز از تشدید نظارت بر اصناف به صورت موردی برای مثال نانواییها در سراسر استان سمنان خبر داد و گفت: نظارت بر نانواییها بعد از اعمال افزایش قیمت نان در استان تشدید شده است.
وی افزود: نانواییها قبل از هر اقدام باید مجوز خودشان را به اتحادیه بدهند و این درخواست در شورای آرد و نان بررسی شود و بعد در استان به تصویب برسد که متأسفانه برخی واحدهای صنفی این اقدام را نمیکنند و ما با تخلفات برخورد جدی خواهیم کرد.
نظر شما