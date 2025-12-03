به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه ویژه قصهگویی و مهارتهای شفاهی کهن گفت: نخستین کارگاه قصهگویی با آموزش مهارتهای شفاهی در حوزه آثار و داستانهای کهن، امروز با حضور دکتر قطبالدین صادقی از اساتید برجسته و هنرمند توانمند کرد در مجتمع فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آغاز شد.
وی افزود: در این دوره تلاش شده کودکان و نوجوانان با ادبیات شفاهی، افسانهها و شخصیتهای برجسته ادبی ایرانزمین بیشتر آشنا شوند و در همین راستا از اساتید مطرح کشور برای حضور در کارگاهها دعوت خواهد شد.
گوهری با اشاره به استقبال گسترده شرکتکنندگان گفت: بیش از ۱۰۰ نفر در این کارگاه حاضر شدهاند که نشاندهنده علاقهمندی نوجوانان به آموزشهای حوزه قصهگویی و ادبیات است.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان تصریح کرد: این دوره آموزشی چهار ساعته با حضور دکتر صادقی برگزار شد و برنامهریزی شده کارگاههای متعدد دیگری نیز با حضور وی و دیگر اساتید برجسته در زمینههای مختلف از جمله قصهگویی، عروسکسازی، ادبیات کودک و نمایش برگزار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری تلاش میکند این دورهها در طول سال ادامه داشته باشد تا مربیان و کودکان از آموزشهای تخصصی بیشتری بهرهمند شوند.
نظر شما