حمیدرضا گوهری در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری کارگاه تخصصی «قصهگویی و مهارتهای شفاهی کهن» با حضور یکی از شناختهشدهترین استادان هنرهای نمایشی کشور خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ و از ساعت ۹ صبح در محل ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور قطبالدین صادقی به عنوان مدرس این دوره افزود: استفاده از تجربیات و دانش استادان برجسته در حوزه قصهگویی و هنرهای نمایشی میتواند به ارتقای سطح مهارت مربیان و علاقهمندان این عرصه کمک شایانی کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان اعلام کرد: این کارگاه در سنندج، خیابان فیضآباد، سهراه برق و جنب سالن تختی برگزار میشود و پس از پایان دوره برای شرکتکنندگان گواهی معتبر صادر خواهد شد.
