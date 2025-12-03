به گزارش خبرنگار مهر، قطبالدین صادقی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین دوره کارگاه قصهگویی کهن در سنندج اظهار کرد: خانواده در گذشته مهمترین مجرای انتقال قصهها بوده و بخش زیادی از سنتها و میراث فرهنگی از دل روایتها و داستانها به نسلهای بعد منتقل شده است.
وی با اشاره به نقش تحلیلهای عقلانی، دایرهالمعارفی و مردمشناسانه در فهم روایتها افزود: قصهها از جنبههای حماسی، تاریخی و افسانهای نقش مهمی در تربیت نسلها و ایجاد ارتباط میان مردم با فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماعی خود داشتهاند.
صادقی ادامه داد: دوره شفاهی اگرچه پشت سر گذاشته شده، اما نباید ارزشها و عناصر مثبت آن در تاریخ و فرهنگ قربانی فراموشی شود. احیای سنت قصهگویی در کتابخانهها و مراکز فرهنگی گامی مثبت و سازنده برای بازگرداندن این میراث ارزشمند است.
قصه گویی تکنیکی برای انتقال دانش
وی خاطرنشان کرد: قصهگویی یکی از مهمترین تکنیکهای انتقال دانش، تجربه و فرهنگ در میان نسلها بوده است؛ در گذشته نقالان در قهوهخانهها و محافل عمومی و همچنین پدربزرگها و مادربزرگها در فضای خانوادگی این نقش را بر عهده داشتند و حکمت زندگی را منتقل میکردند.
استاد برجسته عرصه هنر و ادبیات نمایشی در کردستان افزود: اگر قصهگویی حماسی برای انتقال دانش پهلوانان و روایتهای تاریخی کاربرد داشت، قصههای افسانهای مأموریت انتقال حکمت زیست و تجربیات انسانی را بر دوش میکشیدند.
وی تصریح کرد: این سنت طی قرنها مهمترین ابزار انتقال معرفت بوده است؛ هرچند با ظهور خط، کتابت، مدرسه و سپس رسانههایی مانند تئاتر، سینما و تلویزیون تا حدی کمرنگ شد.
صادقی با بیان اینکه امروز نیز مردم هر شب پای تماشای سریالها مینشینند، زیرا نیاز به روایت همچنان زنده است، بر لزوم توجه مجدد به زیباییشناسی و ارزشهای فرهنگی قصهگویی تأکید کرد و گفت: این ظرفیت همچنان میتواند در کتابخانهها و برنامههای آموزشی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان احیا و ترویج شود.
نظر شما