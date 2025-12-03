به گزارش خبرنگار مهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز، همایشی متفاوت با عنوان «سفیران معروف» را در قالب هنرهای نمایشی برگزار میکند.
همایش «سفیران معروف» باهدف ترویج فرهنگ امربهمعروف و نهادینهسازی ارزشهای قرآنی از طریق هنرهای نمایشی، در بهمنماه ۱۴۰۴ در تالار آقا کمال مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ الیگودرز برگزار خواهد شد.
این همایش با شعار «امربهمعروف، زبان مهربانی برای ساختن جامعه است» تلاش دارد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری، بهویژه تئاتر، مفاهیم اخلاقی و اجتماعی برگرفته از قرآن کریم را به شیوهای خلاقانه و تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.
