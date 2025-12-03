ارتقای سطح ایمنی مسیرهای روستایی بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد گودرزی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پروژه تعریض محور روستایی «چپدر» - «سنگ سفید» در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش خطرات جاده‌ای و سهولت رفت‌وآمد ساکنان روستاهای مسیر توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجرد اجرا شد. در این عملیات، زیرسازی مسیر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ایجاد شانه و تأمین عرض استاندارد برای عبور وسایل نقلیه سبک‌وسنگین انجام گرفت.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر کاهش ۲۰ کیلومتری مسیر روستاییان تا شهر بروجرد، بهبود دسترسی روستاهای بخش مرکزی بروجرد به محورهای اصلی، زمینه توسعه اقتصادی، گردشگری و کشاورزی منطقه نیز فراهم خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد، بیان داشت: اجرای طرح‌های مشابه از جمله نصب علائم هشداردهنده، بهسازی شانه راه و ترمیم ابنیه فنی در مسیرهای روستایی بروجرد، از جمله اقدامات اداره راهداری برای بهبود سطح ایمنی و تسهیل رفت‌وآمد روستاییان و کشاورزان منطقه عنوان شده است.