برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در کهگیلویه و بویراحمد

امین درخشان در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی به همت بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

وی اظهار کرد: این رویداد هم‌زمان با دهه کرامت و با شعار «ایران، امام رضا (ع)، وحدت و وفاق ملی» به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد و با حضور هنرمندان تئاتر خیابانی از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شیوه ثبت‌نام این جشنواره افزود: متقاضیان تنها از طریق سامانه شمس توس به نشانی portal.shamstoos.ir می‌توانند نسبت به بارگذاری طرح، ایده یا نمایشنامه خود اقدام کنند که بر اساس تقویم اعلام‌شده، ۱۵ دی ۱۴۰۴ آخرین مهلت ارسال طرح و ایده، ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ مهلت ارسال مدارک و فیلم آثار و اختتامیه جشنواره نیز در خرداد ۱۴۰۵ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: در این دوره علاوه بر انتخاب برگزیدگان اصلی، یک اثر منتخب مردمی نیز بر اساس رأی مخاطبان معرفی و تقدیر می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم اهدای جوایز به‌صورت زنده از فضای مجازی پخش می‌شود، ادامه داد: «ارتقای آگاهی عمومی نسبت به سیره امام رضا (ع) از طریق زبان تأثیرگذار تئاتر خیابانی، توسعه معارف دینی و رضوی و حمایت از هنرمندان فعال در حوزه تئاتر دینی» از اهداف جشنواره است.

درخشان موضوعات این جشنواره را شامل ابعاد اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی امام رضا (ع)، شخصیت‌های حضرت معصومه (س) و شاه چراغ (ع)، ارتباط ادیان با فرهنگ رضوی، سبک زندگی رضوی، زیارت‌نامه‌ها و نیز مسائل روز جامعه با محوریت معارف رضوی اعلام کرد.