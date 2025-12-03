  1. استانها
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس شرق استان تهران، معاون نمونه کشوری شد

تهران- سرهنگ هادی حسن‌زاده شهابی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس شرق استان تهران، در جشنواره کشوری مالک اشتر موفق به کسب رتبه برتر و عنوان معاون نمونه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی حسن زاده شهابی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس شرق استان تهران، در جشنواره کشوری مالک اشتر و مراسم تقدیر از نفرات برتر، موفق به کسب رتبه برتر و عنوان معاون نمونه کشوری شد.

شایان ذکر است این جشنواره هر ساله با هدف ارزیابی عملکرد معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی و تقدیر از افراد و واحدهای برتر برگزار می‌شود و انتخاب سرهنگ حسن‌زاده شهابی به عنوان معاون نمونه کشوری، نشان‌دهنده تلاش مستمر وی در ارتقای فرهنگ سازمانی، افزایش مشارکت‌های اجتماعی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در سطح پلیس شرق استان تهران است.

حسن‌زاده شهابی در این باره اظهار داشت: کسب این موفقیت، نتیجه همکاری مستمر همکاران و تلاش‌های جمعی مجموعه پلیس شرق استان تهران است و امیدواریم با استمرار این مسیر، خدمات فرهنگی و اجتماعی پلیس بیش از پیش در خدمت شهروندان قرار گیرد.

