ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه‌های پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق خیابان آزادی بعد از استاد معین تا خیابان بهبودی، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزاد و بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا خیابان پاسداران، بزرگراه صدر از بلوار کاوه تا بعد از شریعتی، و بزرگراه شهید بابایی از نوبهار تا بزرگراه امام علی(ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

