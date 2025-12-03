نیاز خدمات درمانی در برخی روزها از ظرفیت درمان خوزستان بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رفیعی‌پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح وضعیت بیماران حاد تنفسی در استان اظهار کرد: تعریف بحران زمانی است که نیاز به خدمات از ظرفیت ارائه خدمات بیشتر شود.

وی توضیح داد که در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز «همواره میزان نیاز، بیش از ظرفیت اسمی است» و به همین دلیل ممکن است برخی بحران‌ها مانند بیماری‌های عفونی تنفسی از نظر عددی بزرگ به نظر نرسند اما با ادغام آنها با سایر چالش‌ها، بار کاری سنگینی به مجموعه درمان وارد می‌شود.

وی با تشریح آمار سال گذشته گفت: ۳۳ هزار و ۷۴۹ بیمار عفونی تنفسی به بیمارستان کودکان ابوذر و ۶ هزار و ۴۵۲ بیمار به بیمارستان رازی مراجعه کردند.

رفیعی‌پور افزود: در مجموع «۲۸۱ هزار و ۳۶۹ بیمار با علائم عفونت حاد تنفسی» در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه ثبت شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت امسال گفت: در هشت‌ماهه امسال، مجموع مراجعه‌ها ۱۲۹ هزار و ۷۹۳ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.

با این حال رفیعی‌پور هشدار داد که در سه ماه آینده شاهد پیک مراجعه بیماران تنفسی عفونی خواهیم بود.

مدیر امور بیماری‌ها با یادآوری فشار کم‌سابقه بر بیمارستان ابوذر در سال گذشته گفت: این بیمارستان یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت؛ تنها در دی، بهمن و اسفند سال گذشته، ۱۰ هزار و ۶۲۹ بیمار تنفسی عفونی به ابوذر مراجعه کردند و در کنار حدود ۴۵ هزار مراجعه تنفسی غیرعفونی، حجم بسیار بالایی از مراجعه ثبت شد.

رفیعی‌پور در پایان تأکید کرد: اگر موضوع پیشگیری و کاهش مواجهه با عوامل بیماری‌زا جدی گرفته نشود، سیستم سلامت با بار مضاعف مواجه می‌شود.» او خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها به اصول بهداشتی، مراقبت از کودکان در فصل سرد و مراجعه به‌موقع در صورت مشاهده علائم شد.