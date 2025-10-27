آلودگی هوای اهواز ۷۰۰ بیمار تنفسی را راهی بیمارستان های کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رفیعی‌پور صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آلودگی شدید هوا در اهواز، جزئیاتی از فشار سنگین بر سیستم درمانی استان ارائه کرد و افزود: در پی وقوع آلودگی شدید در اهواز، تنها در یک روز بیش از ۷۰۰ نفر با علائم تنفسی، قلبی و حتی گوارشی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که این آمار بالا نشان‌دهنده بار سنگین و غیرقابل کتمان آلودگی بر سلامت شهروندان است.

رفیعی‌پور با اشاره به اینکه آلودگی هوا فشار مضاعفی بر گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران مزمن وارد می‌کند، مراکز درمانی درگیر در این بحران را مشخص کرد: بیمارستان‌های امام و گلستان بیشترین حجم مراجعات را به خود اختصاص داده‌اند. بیمارستان ابوذر به‌عنوان مرکز اصلی پذیرش بیماران کودک فعال بود. بیمارستان رازی نیز با تمرکز بر بیماران قلبی، تنفسی و گوارشی درگیر پذیرش بیماران بود.

مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به یک مشکل کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا علاوه بر آثار کوتاه‌مدت، پیامدهای بلندمدت و مغفول‌مانده‌ای بر سلامت عمومی دارد. متأسفانه در سال‌های اخیر، افزایش مراجعات بیماران گوارشی نیز به‌دلیل آلودگی و کاهش کیفیت منابع آبی و خشکسالی مشاهده شده است.

رفیعی‌پور با تأکید بر لزوم کاهش تماس مردم با آلودگی در روزهای بحرانی، پیشنهاداتی را برای دستگاه‌های اجرایی مطرح کرد که شامل تقویت آموزش غیرحضوری، کاهش ترددهای غیرضروری، اجرای دورکاری و فعالیت ادارات با ظرفیت محدود است.

وی در پایان تأکید کرد که عبور از بحران‌های زیست‌محیطی، از جمله آلودگی هوا و آب، نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ سلامت شهروندان است.