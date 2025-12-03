تولید فیلم‌ فاخر برای معرفی شهدا باید جدی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی خوزستان بر ضرورت تولید آثار فاخر هنری به ویژه فیلم برای معرفی شهدا و الگوسازی برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: هر کار هنری که بتواند شخصیت شهید را به‌درستی روایت کند، در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اثرگذار است و باید جدی دنبال شود.

وی با اشاره به شهدای والامقام خوزستان از جمله حاج اسماعیل و ابراهیم فرجوانی، گفت: مجاهدت‌های این شهدا بی‌نظیر است؛ در حقیقت تک‌تک شهدا قابل توصیف نیستند و هر خدمتی برای آنها، کمترین کار است.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) با قدردانی از همسران و مادران شهدا، آنان را الگوهای واقعی جامعه دانست و تصریح کرد: مادران شهدا، از جمله مادر شهیدان فرجوانی، نمونه کامل یک زن مجاهد مسلمان هستند و باید این چهره‌های اثرگذار به دختران و مادران جامعه معرفی شود تا از تأثیر الگوهای بیگانه جلوگیری گردد.

سردار شاهوارپور تولید محتوای باکیفیت و قابل پخش در سطح ملی را ضروری خواند و تأکید کرد: محتوا باید از نظر کارگردانی، بازیگری و فیلمنامه استاندارد باشد و نظارت کارشناسی بر آن صورت گیرد.

وی افزود: تیم‌هایی که با عشق و انگیزه کار می‌کنند، با دست خالی نمی‌توانند محصول کامل ارائه دهند؛ بنابراین نیازمند حمایت‌های مالی استانی و ملی هستیم.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر استان خوزستان در پایان با اعلام آمادگی کامل این مجموعه برای همراهی با گروه‌های تولید آثار مرتبط با شهدا گفت: سپاه در بخش‌های مرتبط در خدمت دوستان خواهد بود تا شاهد تولید فیلم‌های ارزشمند و مؤثر در معرفی فرهنگ ایثار باشیم.