به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست مدیران مدارس منتخب طرح نماد با تشریح رویکردهای مدیریتی و تربیتی بیان کرد: مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش در استان بر پایه کنترل آسیبها، ارتقای کیفیت یادگیری و بهبود نرخ گذر و پوشش تحصیلی است.
وی افزود: ما با انسان سروکار داریم، بنابراین مدیران باید از هر نظر بهروز باشند؛ مدیریت مؤثر نیازمند سعه صدر، ذهنیت باز، روحیه منعطف و قدرت خلاقیت است. صبر و بردباری صرف تحمل نیست، بلکه به معنای داشتن ذهنی پویا و رها از محدودیتهای ذهنی است.
مدیرکل آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه «مدیریت، علم و هنر است» گفت: تمام فعالیتهای مدیران باید معطوف به مأموریت آموزشی و تربیتی باشد.
وی با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم اظهار کرد: در هیچ دورهای آموزش و پرورش بهعنوان اولویت نخست دولت مطرح نبوده است اما دولت چهاردهم و شخص دکتر پزشکیان آموزش و پرورش را اساس توسعه پایدار میدانند.
وی خبر داد که طی دو هفته آینده هیأت دولت با ریاست رئیسجمهور در خوزستان حضور مییابد و بخش قابل توجهی از وقت خود را به مسائل این حوزه اختصاص خواهد داد.
علیفر در ادامه با اشاره به اهمیت طرح نماد گفت: مهمترین متغیر در تعامل با دانشآموزان، فرکانس ارتباطی است و «اگر نتوانیم با زبان دانشآموز صحبت کنیم، جذب و اقناع او دشوار خواهد شد». او هویت انسانی، انساندوستی و ارتباط مؤثر را از ارکان اصلی موفقیت در مدیریت مدرسه برشمرد.
مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تحول در سبک مدیریت گفت: بخش عمده آسیبهای مشاهدهشده ناشی از مدیریتهای سنتی و نادیدهگرفتن احساسات دیگران است.
به گفته وی، استفاده از نظریه هوشهای چندگانه در مدیریت مدارس ضروری است و مدیر باید نیاز و ذائقه جامعه هدف را بشناسد.
علیفر، سه هوش مهم برای مدیریت مؤثر را میانفردی، درونفردی و منطقی– تحلیلی عنوان کرد و افزود: تصمیمگیریها باید مبتنی بر داده باشد و بسیاری از خطاها نتیجه اتکا به دادههای ناقص و جزیرهای است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در پایان اعلام کرد: اعتبارات سرانه فضای ورزشی به ۷۴ مدرسه هدف طرح نماد اختصاص مییابد و نیمی از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها نیز به حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هدایت خواهد شد.
