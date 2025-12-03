امام جمعه دشتی: فرهنگ ایثار در بین مردم زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمین شهدا با تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) اظهار کرد: از دست‌اندرکاران و مردم شهرستان که در مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدا مشارکت گسترده داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنیم. شهدا زنده‌اند و زندگی معنوی آنان در جامعه جاری است.

امام‌جمعه دشتی افزود: آنچه در این چند روز به‌روشنی مشاهده شد، زنده و پویا بودن فرهنگ ایثار و عشق به شهادت در میان مردم است، علی‌رغم تمامی مشکلات، مردم پای کار بودند و این حضور ارزشمند، برگرفته از ایمان و وفاداری آنان به آرمان‌های شهداست.

وی بیان کرد: خدمت به شهدا عبادت است و یادمان‌های شهدا باید به پایگاهی برای تربیت، وحدت و معنویت در جامعه تبدیل شود. باید نوجوانان را برای راه شهدا تربیت کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی نیز گفت: در هفته گذشته که شهرستان میزبان ۲ شهید گمنام بود، فضای شهر به عطر شهدا معطر شد و شاهد روحیه ایثار و فداکاری در میان مردم بودیم.

سرهنگ محمدرضا زارعی تبار افزود: همه شهرستان برای شهدا سنگ تمام گذاشت و در لحظه‌به‌لحظه حضور شهدا در شهرستان، برنامه‌های مختلف فرهنگی و معنوی اجرا شد.