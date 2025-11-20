به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست عصر پنجشنبه در مراسم استقبال از دو شهید گمنام در شهر خورموج با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: امروز شهر و دیار ما به نام و یاد شهدا معطر شده است و خداوند را شاکریم که چنین توفیقی نصیب مردم شهرستان دشتی شده است.

وی افزود: حضور اجساد مطهر شهدا در این دیار، عطرآفرین و نوربخش است و فرصتی ارزشمند برای معنویت‌افزایی و خودسازی به شمار می‌رود. باید از این لحظه‌ها بهره برد تا روح جامعه جان تازه‌ای بگیرد.

امام‌جمعه دشتی با بیان اینکه شهدا آمده‌اند تا پیامی بزرگ را به جامعه منتقل کنند، گفت: هویت و پویایی یک جامعه زمانی زنده خواهد بود که با روحیه ایثار و شهادت همراه باشد. انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا به پیروزی رسید و عزت، امنیت و آزادی امروز ما مرهون فداکاری آنان است.

حجت‌الاسلام زاهددوست تأکید کرد: شهدا با ایستادگی و مقاومت جانانه، سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند و امروز از ما انتظار دارند ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم؛ مسیری که با ایمان، اخلاص، استقامت و دشمن‌شناسی معنا می‌یابد و باید با اقتدار آن را ادامه داد.

وی پاسداری از انقلاب اسلامی را یکی از مطالبات جدی شهدا عنوان کرد و افزود: تلاش برای تربیت نسل مؤمن و انقلابی به‌منظور تداوم مسیر انقلاب، دیگر خواسته مهم شهیدان است.

امام‌جمعه خورموج خاطرنشان کرد: شهدا از ما وحدت، انسجام و همدلی می‌طلبند و شایسته است همه مسئولان و اقشار مختلف مردم برای خدمت به مردم و اعتلای ارزش‌های انقلاب اسلامی، حول محور فرهنگ ایثار و شهادت متحد باشند.