به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور، ظهر چهارشنبه در نشست سالانه روابط عمومی‌های اتاق بازرگانی سراسر کشور در زنجان با بیان اینکه بزرگنمایی اخبار منفی و ناامیدکننده باعث تزلزل روان جامعه می‌شود، خاطرنشان کرد: این نوع خبررسانی نه تنها روان افراد را فرسوده می‌کند، بلکه ما را از رسیدن به اهداف کلان کشور باز می‌دارد.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وابط عمومی‌ها و خبرگزاری‌ها باید از تمرکز صرف بر مناسک و مراسم عبور کنند و به جای آن وارد ساحت مسئله‌محوری شوند، افزود: ساحت مسئله‌محوری نیازمند اشراف اطلاعاتی و درک صحیح پیچیدگی‌های روزافزون جامعه و اقتصاد است.

وی افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی صحیح، باید در حل مسائل موجود کشور، حتی در حد مسائل کوچک، نقش ایفا کنند.

نوروزپور بر اهمیت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین چالش کشور تأکید و گفت: حل مشکلات اقتصادی، بسیاری از چالش‌های کشور را برطرف خواهد کرد و همه مسئولان، اقتصاد را مهم‌ترین موضوع کشور می‌دانند.

وی با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌ها در اصلاح تصویر سرمایه و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: مدت‌هاست سرمایه، ثروت و سرمایه‌گذاری تحت بمباران اندیشه‌های نادرست و بدنامی قرار گرفته است و جایگاه سرمایه‌داران و کارآفرینان هنوز در شعر، ادبیات و سینما آن‌گونه که شایسته است، منعکس نشده است.

معاون امور رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سرمایه‌داران و کارآفرینان باید به عنوان قهرمانان جامعه معرفی شوند و سرمایه‌گذاری نیز از موضوعی دست‌نیافتنی به موضوعی قابل دسترسی تبدیل شود تا همه مردم با راه‌های ثروت‌آفرینی آشنا شوند.

وی افزود که کسب‌وکارهای کوچک و محلی نیز می‌توانند نقش مهمی در تولید ثروت داشته باشند و سرمایه‌گذاری محدود به شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ نیست.

نوروزپور تأکید کرد: اعتمادسازی رکن رکین توسعه اقتصادی است و بدون امنیت روانی، جامعه قادر به برنامه‌ریزی برای آینده و پیش‌بینی مسیر توسعه خود نخواهد بود.