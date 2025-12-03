به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «خانم‌های این خانه» پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات مدیریت حوزه علمیه خراسان شمالی برگزار شد.

این اثر به قلم عاطفه طالب‌پور و از سوی واحد فرهنگ و مطالعات پایداری، توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

این مراسم با حضور اکرم صدیقی کلاته رئیس حوزه هنری خراسان شمالی، حجت‌الاسلام علی گوهری مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی و حجت‌الاسلام محمدصادق رجایی مدیر پژوهش و توسعه علمی حوزه علمیه خراسان همراه بود.

کتاب «خانم‌های این خانه» در ۵۲۴ صفحه حاصل هفت سال پژوهش و مصاحبه است؛ پژوهشی که با گفت‌وگو با خانم امیری—مادر سه خواهر رنجبریان—آغاز شد.

محور اصلی کتاب روایت زندگی سه خواهر فعال در دوران انقلاب، جهاد و دفاع مقدس و برجسته‌سازی نقش مادر خانواده است؛ مادری که پس از درگذشت همسرش، مسئولیت تربیت و هدایت فرزندان را به‌تنهایی برعهده داشته به دلیل تمرکز این اثر بر نقش زن در خانواده، تربیت نسل انقلابی و حضور اجتماعی مؤثر زنان، این کتاب در رده کتاب‌های الف حوزه هنری انقلاب اسلامی قرار گرفته و از آثار شاخص ادبیات پایداری به شمار می‌رود.

هم‌زمان با مراسم، مسابقه کتابخوانی «خانم‌های این خانه» نیز در سه قالب ویدئویی، صوتی و متنی آغاز شد و این رویداد از ۱۲ آذرماه آغاز شده و نتایج آن ۲۷ دی‌ماه اعلام خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را با ۲۵ درصد تخفیف از طریق وب‌سایت انتشارات سوره مهر تهیه کنند.

این مراسم فرصتی بود تا بار دیگر نقش زنان در پرورش نسل‌های مؤثر انقلاب مرور شود و بخش‌هایی از تاریخ شفاهی مقاومت که کمتر روایت شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.