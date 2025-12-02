به گزارش خبرنگار مهر، امین عاملیپور پیش از ظهر سهشنبه در نشست کمیته رسانه قرارگاه ملی مساجد استان خراسان شمالی اظهار کرد: در کمیته اطلاعرسانی از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و رسانه میتوان به خوبی استفاده کرد و اطلاعات موجود در رسانهها درباره مساجد و محلات موجب افزایش مشارکت مردم در اخبار میشود.
وی افزود: کمیته رسانه قرارگاه ملی مساجد در پنج محور فعالیت میکند تا مشکلات مساجد را مرتفع سازد و آگاهسازی مردم را انجام دهد.
مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی بیان کرد: محور اصلی سازوکار قرارگاه راهبری مساجد استان، هدایت و پشتیبانی است و دستگاهها و نهادهای اجرایی مرتبط با مسجد باید با همافزایی بیشتر بستر یکپارچگی و هماهنگی را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: ابلاغیه این کمیته مدت کوتاهی است که صادر شده و جزئیات دستورالعمل توسط اعضا بسته میشود و تمامی دستگاههای اجرایی در کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد استان باید پای کار باشند.
عاملیپور همچنین تاکید کرد: هر مسجد باید یک خبرنگار داشته باشد تا مشکلات محله و مسجد خود را پیگیری و جهتدهی کند.
