سیدباقر سیدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین اردوی فصلی «قاصدک‌ها» از چهارشنبه ۱۲ آذرماه آغاز می‌شود و تا جمعه ۱۴ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این دوره، ۵۰ نوجوان شاعر از شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و شیروان در کارگاه‌های تخصصی شعر شرکت می‌کنند و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی شامل تماشای فیلم، بازی‌های گروهی و زیارت اماکن مذهبی نیز برای آنان تدارک دیده شده است.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با اشاره به هدف این برنامه گفت: این اردو علاوه بر آموزش شعر، زمینه‌ای برای تجربه جمعی، ایجاد انگیزه و تقویت استعدادهای ادبی نوجوانان فراهم می‌کند.