اپراتورها اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را تسریع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسه کنترل پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای استان گیلان با حضور معاون راهبردی و توسعه بازار، سرپرست اداره‌کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان، مدیران اپراتورهای ثابت و سیار به منظور بررسی و رفع موانع و سرعت‌بخشی به اجرای پروژه فیبرنوری منازل وکسب و کارهای استان گیلان، در رشت برگزار شد.

وحید مختاری در این نشست با تاکید بر اجرای مفاد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه فیبرنوری گفت: اپراتورها بایستی اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را تسریع کنند تا چالش‌های بخش ICT کاهش یابد و شبکه در زمان بهره‌برداری، از نظر کیفیت و پایداری اتصال، بدون اختلال در تمام نقاط استان در دسترس باشد.

معاون راهبردی توسعه بازار رگولاتوری افزود: دولت در راستای حمایت از مشترکان و برای کاهش هزینه‌های مشترک نهایی و ترغیب کاربران به استفاده از این فناوری، مبلغ ۶ میلیون تومان بعنوان مشوق، به ازای هر مشترک به اپراتور پرداخت می‌کند تا هزینه‌های اتصال نهایی کاهش یافته و کاربران بار مالی مضاعفی متحمل نشوند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی گسترده به مردم تصریح کرد: هرگونه قراداد خدمات ارتباطی بایستی مطابق با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعقد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان نیز در این نشست اتصال‌محوری را مهمترین راهبرد اجرای پروژه فیبر نوری عنوان و تأکید کرد: در دولت چهاردهم، راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پوشش صرف به سمت اتصال مؤثر و پایدار تغییر کرده و اولویت استان گیلان نیز اتصال حداکثری مشترکان به فیبرنوری است.

فرزاد توکلی افزود: در حال حاضر دو اپراتور ایرانسل و فناپ تلکام متعهد هستند پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را در استان گیلان اجرا کنند که حدود ۵۰ درصد از عملیات اجرایی فیبر گیلان توسط اپراتور فناپ تلکام انجام شده است.