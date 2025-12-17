  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

موانع اجرایی پروژه فیبر نوری خوزستان با همکاری اپراتورها رفع می شود

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از برگزاری نشست کنترل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و پروژه کابل برگردان از سیم مسی به فیبر نوری در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری درباره این نشست که با حضور معاون دادستانی استان خوزستان، سرپرست أداره کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات و مدیرکل منطقه جنوب غرب رگولاتوری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیران اپراتورهای متعهد به اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری، شهرداران، مدیران شبکه توزیع برق این استان و نمایندگان حوزه‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه و اجرای شبکه فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها، با اشاره به تکالیف و قوانین بالادستی از شهرداری‌های حاضر در جلسه خواست در صدور مجوز حفاری برای اجرای این طرح حداکثر همکاری را داشته و روند ارائه مجوزها را تسریع و تسهیل کنند.

وی افزود: همچنین در این نشست از مدیریت شرکت توزیع برق درخواست شد که برای تسهیل در اتصال تجهیزات فعال به شبکه برق سراسری نیز همکاری لازم را داشته باشد.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری گفت: در این جلسه به اهمیت اطلاع رسانی درباره این خدمت و میزان پرداخت مشوق در نظر گرفته شده توسط دولت برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه و استفاده مردم از این سرویس نیز تاکید شد.

مختاری با اشاره بررسی و تبادل نظر درباره وضعیت فعلی اجرای پروژه و برنامه عملیاتی اجرا در ماه‌های پیش رو در این نشست تصریح کرد: پس از بررسی وضعیت پیشرفت پروژه تصمیم‌گیری شد که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان و اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب، ضمن احصای مشکلات و آسیب‌های احتمالی در مراحل اجرایی پروژه فیبر نوری، پیگیری لازم را برای رفع آنها با همکاری مستمر اپراتورها انجام دهند.

هنگامه فروغی

