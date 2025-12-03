  1. استانها
ایستگاه تولید بذر کجور دوباره فعال شد

کجور- رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر از آغاز عملیات کشت و فعال‌سازی ایستگاه تولید بذر کجور با هدف تأمین بذور مورد نیاز مراتع خبر داد.

مسعود جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر کل از فعال‌سازی ایستگاه تولید بذر کجور و آغاز عملیات کشت در آن خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تعیین تکلیف مدیریت ایستگاه پس از طی تشریفات مزایده انجام شده است.

وی افزود: هدف از این اقدام صیانت از سرمایه ملی و خروج ایستگاه از حالت رکود است. عملیات کشت و احیای ایستگاه با همکاری معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان و دفتر امور مراتع برنامه‌ریزی و آغاز شد.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، با هماهنگی‌های انجام شده، ۳۰۰ کیلوگرم بذر مرتعی Festuca arundinacea از استان گلستان، ۶۰ کیلوگرم بذر مرتعی Bromus inermis از استان همدان و ۹۰ کیلوگرم بذر Bromus tomentellus تأمین شد. عملیات کاشت این بذور در محدوده ایستگاه تولید بذر کوهپر (خسران) در سه قطعه و سطحی بالغ بر ۲۰ هکتار آغاز شد.

رئیس اداره امور مراتع، احیای کارکرد ایستگاه، مدیریت بهینه، برنامه‌ریزی نظام‌مند برای تولید بذر و تأمین بذور مورد نیاز مراتع استان در سال‌های آینده را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد.

