مادر شهید محمد بهرامی آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ ظهر چهارشنبه همزمان با ورود پیکر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس به منطقه هشتبندی و معطر شدن این منطقه به بوی خوش شهدا و استقبال‌های گسترده مردمی از پیکر شهید، حاجیه معصومه بهرامی مادر شهید محمد بهرامی از شهدای سرافراز هشت سال دفاع مقدس منطقه هشت‌بندی به فرزند شهید خود پیوست.

مادر شهید محمد بهرامی پس از سال‌ها تحمل فراق فرزندش شهیدش بر اثر بیماری در یکی از بیمارستان‌های بندرعباس آسمانی شد.

مادر شهید محمد بهرامی عصر روز پنج شنبه پس از تشییع بر دستان مردم و اقامه نماز در بهشت زهرای هشتبندی دو خاکسپاری خواهد شد.