به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی اصغر زکوی ظهر چهارشنبه در همایش هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان بر اهمیت شفافیت، قانونگرایی و بازسازی اعتماد عمومی در انتخابات آینده تأکید کرد و از مسئولان و داوطلبان خواست با رعایت اخلاق و مقررات، انتخابات سالمی برگزار کنند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات مازندران، با اشاره به الزامات قانونی برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، گفت با وجود تجربه بیش از ۴۵ سال دستاندرکاران، مردم از عملکرد برخی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ناراضی هستند.
وی افزود اختلاس، بیاخلاقی و کمکاری برخی شوراها موجب بیاعتمادی مردم شده و استفاده از توصیهها و وسوسه برای جلب رأی دیگر پذیرفتنی نیست.
زکوی بر اهمیت رعایت اخلاق اسلامی و قانون در فرآیند انتخابات تأکید کرد و افزود اعضای هیأت نظارت محرم و حافظ اسرار داوطلبان هستند و تمامی دستگاههای اجرایی و شورای نگهبان وظیفه دارند صیانت از آرای مردم را به عنوان حقالناس تضمین کنند.
انتخابات تمام الکترونیکی است
علی بابایی کارنامی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران، نیز با بیان جزئیات اعضای هیئت نظارت و سن میانگین آنها، تصریح کرد: تمامی مراحل ۲۵ مرحلهای انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
وی افزود: دبیرخانه دائمی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باید برای ساماندهی بهتر فعالیت کند.
وی شفافیت در رد و صلاحیت داوطلبان را طبق قوانین ضروری دانست و تأکید کرد: شوراهای اسلامی نه تنها نهادی سیاسی، بلکه نهادی اجتماعی و مردمی هستند.
عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس نیز بر نقش حیاتی شوراها در ارائه خدمات به مردم و ضرورت بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد.
وی گفت: مردم به دلیل فساد و بیتوجهی برخی شوراها نگران استمرار مشکلات هستند.
وی افزود: سلامت انتخابات تنها با اجرای دقیق قانون و رعایت اخلاق امکانپذیر است و حضور حداکثری مردم در انتخابات مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
