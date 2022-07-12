  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۵

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران:

غنی سازی پرونده های انتخابات/نمایندگان درعزل ونصب ها دخالت دارند

غنی سازی پرونده های انتخابات/نمایندگان درعزل ونصب ها دخالت دارند

ساری- رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اشاره به اینکه رفتار و فعالیت کنشگران سیاسی و اجتماعی، نمایندگان مجلس رصد می شود، گفت: در حال غنی سازی پرونده های انتخابات ۱۴۰۲ هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر زکوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه جهاد تبیین و اقتصادی برای رفع مشکلات مردم ضروری است، افزود: با تحقق این فریضه‌ها اعتماد مردم برمی گردد و در انتخابات ۱۴۰۱ با این دو رخداد نگران مشارکت مردم نخواهیم بود.

وی با اشاره به سابقه شورای نگهبان اظهار داشت: طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت نهادی شبیه شورای نگهبان تأسیس شده بود ولی بعد از انقلاب اسلامی نهاد مستقلی به نام شورای نگهبان تشکیل شد و شش حقوقدان و شش فقیه در آن عضویت دارند.

وی به چهار مأموریت اساسی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام، تفسیر قانون اساسی و اعتباربخشی قانونی به مجلس از مهمترین وظایف و مأموریت شورای نگهبان است.

حجت الاسلام زکوی با تاکید بر اینکه نظارت بر تمام انتخابات برعهده شورای نگهبان است، ادامه داد: یکی از اقدامات رصد فعالیت‌های کنشگران سیاسی، نمایندگان مجلس و افرادی که دوره‌های قبل در انتخابات شرکت کردند، است.

وی ادامه داد: رصد فعالیت شوراهای شهر و روستا نیز جزو برنامه‌ها است و اگر تخلفاتی صورت گیرد، هشدار می‌دهیم و در حال غنی سازی پرونده‌های انتخابات ۱۴۰۱ هستیم.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اشاره به آسیب‌های موجود در شوراها، تشکیل باندهای قدرت، زد و بندهای مالی و غیره را از جمله مسائل ذکر کرد و گفت: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها از حوزه شورای نگهبان خارج شده است و باید این حوزه به شورای نگهبان واگذار شود.

حجت الاسلام زکوی با اظهار اینکه باید تدبیری درباره انتخابات شهر و روستا صورت گیرد، افزود: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی اعضای شورای شهر و روستا با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی نظارت برای آن و تأیید آرا در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست.

وی نظارت دقیق بر فعالیت شوراها را لازم دانست و با اشاره به دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب ها گفت: در دوره اخیر دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها به حدی اوج گرفت و فراوان شد به نحوی که مقام معظم رهبری دو بار به این مسئله ورود کرد.

حجت الاسلام زکوی با اظهار اینکه دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها فراوان و وفور شده است، گفت: این در حالی که نمایندگان باید نقش مستشاری داشته باشند و دخالت‌های بی جا همراه با تهدید و تطمیع غیرقانونی است و گزارش‌های فراوانی در این زمینه ارسال شده است.

کد مطلب 5536416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها