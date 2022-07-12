غنی سازی پرونده های انتخابات/نمایندگان درعزل ونصب ها دخالت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر زکوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه جهاد تبیین و اقتصادی برای رفع مشکلات مردم ضروری است، افزود: با تحقق این فریضه‌ها اعتماد مردم برمی گردد و در انتخابات ۱۴۰۱ با این دو رخداد نگران مشارکت مردم نخواهیم بود.

وی با اشاره به سابقه شورای نگهبان اظهار داشت: طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت نهادی شبیه شورای نگهبان تأسیس شده بود ولی بعد از انقلاب اسلامی نهاد مستقلی به نام شورای نگهبان تشکیل شد و شش حقوقدان و شش فقیه در آن عضویت دارند.

وی به چهار مأموریت اساسی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام، تفسیر قانون اساسی و اعتباربخشی قانونی به مجلس از مهمترین وظایف و مأموریت شورای نگهبان است.

حجت الاسلام زکوی با تاکید بر اینکه نظارت بر تمام انتخابات برعهده شورای نگهبان است، ادامه داد: یکی از اقدامات رصد فعالیت‌های کنشگران سیاسی، نمایندگان مجلس و افرادی که دوره‌های قبل در انتخابات شرکت کردند، است.

وی ادامه داد: رصد فعالیت شوراهای شهر و روستا نیز جزو برنامه‌ها است و اگر تخلفاتی صورت گیرد، هشدار می‌دهیم و در حال غنی سازی پرونده‌های انتخابات ۱۴۰۱ هستیم.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اشاره به آسیب‌های موجود در شوراها، تشکیل باندهای قدرت، زد و بندهای مالی و غیره را از جمله مسائل ذکر کرد و گفت: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها از حوزه شورای نگهبان خارج شده است و باید این حوزه به شورای نگهبان واگذار شود.

حجت الاسلام زکوی با اظهار اینکه باید تدبیری درباره انتخابات شهر و روستا صورت گیرد، افزود: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی اعضای شورای شهر و روستا با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی نظارت برای آن و تأیید آرا در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست.

وی نظارت دقیق بر فعالیت شوراها را لازم دانست و با اشاره به دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب ها گفت: در دوره اخیر دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها به حدی اوج گرفت و فراوان شد به نحوی که مقام معظم رهبری دو بار به این مسئله ورود کرد.

حجت الاسلام زکوی با اظهار اینکه دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها فراوان و وفور شده است، گفت: این در حالی که نمایندگان باید نقش مستشاری داشته باشند و دخالت‌های بی جا همراه با تهدید و تطمیع غیرقانونی است و گزارش‌های فراوانی در این زمینه ارسال شده است.