انتخابات شوراها بستر تقویت حکمرانی محلی و مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شورای شهر استان، عصر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله شهید دکتر مفتح، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی و ملی دانست.

وی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اختصاص یک فصل مستقل از قانون اساسی به شوراها نشان‌دهنده اهمیت و نقش ممتاز این نهاد مردمی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است و شوراها حلقه واسط مطالبات مردم با مدیریت اجرایی شهرها و روستاها محسوب می‌شوند.

سلیمانی با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا نماد خرد جمعی و گفت‌وگوی اجتماعی هستند، افزود: هرچه میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها آگاهانه‌تر و مبتنی بر شناخت، تخصص، تعهد و کارنامه باشد، سطح کیفی شوراها ارتقا یافته و احتمال بروز خطا به حداقل خواهد رسید.

تأکید بر نقش زنان و جوانان در انتخابات شوراها

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با تأکید بر نقش‌آفرینی زنان و جوانان گفت: زنان و جوانان در سال‌های اخیر نقش مؤثری در توسعه کشور داشته‌اند و انتخابات شوراها می‌تواند میدان مناسبی برای بهره‌گیری از ایده‌های نو، انرژی جوانان و نگاه تحول‌گرای بانوان در مدیریت محلی باشد.

وی از دانشگاهیان، فرهنگیان، اصحاب رسانه، تشکل‌های اجتماعی، بزرگان طوایف، معتمدین، خیرین و فعالان سیاسی و اجتماعی خواست تا در ترغیب افراد متخصص، متعهد و شایسته برای حضور در انتخابات شوراها نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند.

آغاز رسمی فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر

سلیمانی با اشاره به صدور دستور آغاز رسمی انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر از سوی وزیر کشور گفت: فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر از امروز آغاز شده و مجموع زمان اجرای آن ۱۶۸ روز است که با اعلام نتایج نهایی در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد.

وی افزود: فرمانداران شهرستان‌ها موظف‌اند از ۲۸ آذرماه آگهی ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر را منتشر کنند و هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها طبق قانون و در چارچوب زمان‌بندی مشخص تشکیل شوند.

تضمین سلامت و قانونمندی انتخابات

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه با تشریح ترکیب هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: این هیئت‌ها با حضور فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان معرفی‌شده از سوی قوه قضائیه و هشت نفر از معتمدین مردم، مسئولیت اجرای دقیق، قانونمند و بی‌طرفانه انتخابات را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: تأکید مدیریت استان بر صیانت از حقوق شهروندان، داوطلبان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت حداکثری مردم در برگزاری انتخاباتی آرام، سالم و شفاف است.

زمان بندی انتخابات شوراهای روستا

سلیمانی در ادامه به انتخابات شوراهای اسلامی روستا اشاره کرد و گفت: فرایند انتخابات شوراهای روستا ۱۳۵ روز به طول می‌انجامد و دستور آغاز آن از ۲۹ دی‌ماه صادر خواهد شد و ثبت‌نام داوطلبان نیز از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه انجام می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد تعامل‌محور ستاد انتخابات استان اظهار کرد: آمادگی داریم از دیدگاه‌ها و پیشنهادات همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات استفاده کنیم تا در نهایت شاهد تقویت مدیریت شهری و روستایی، افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در استان کرمانشاه باشیم.