عاشوریان: جشن میلاد کوثر فرصتی برای بازنمایی جایگاه زن در انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان پیش از ظهر چهارشنبه، در نشست قرارگاه بسیج جامعه زنان با محوریت جشن «میلاد کوثر» اظهار کرد: حضرت زهرا (س) الگویی جهانی است که زندگی ایشان در عرصههای معنوی، علمی، خانوادگی، اقتصادی و جهادی سرشار از درسهای امروزی برای بشریت است.
رئیس بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه نگاه امامین انقلاب به زن محدود به حوزه فردی و خانوادگی نیست، افزود: نقش زن در این منظومه از خودسازی معنوی آغاز میشود.
وی تصریح کرد: در خانواده به انسانسازی میانجامد، در جامعهسازی با ولایت اجتماعی تعیّن مییابد و در تمدنسازی در عرصههای هنر و علم شکوفا میشود.
عاشوریان سیاستهای هفته زن را امیدآفرینی، مشارکت مردمی، توجه به مقتضیات بومی و تحکیم روابط خانواده برشمرد و گفت: برنامهها در قالب ویژهبرنامههای فرهنگی، تجلیل از بانوان نقشآفرین، خدمترسانی گروههای جهادی، تولید محتوا در فضای مجازی و جشنهای محلهمحور برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای متنوع هفته زن افزود: فضاسازی شهری و آذینبندی محلات، برپایی ایستگاههای صلواتی، اجرای مسابقات ورزشی بانوان، برگزاری جشنهای محلهمحور، نذر مادری به نیت حضرت زهرا (س) و تولید کلیپهای چندرسانهای از زندگی والده سردار شهید سلیمانی از جمله اقدامات پیشبینی شده است که با مشارکت گسترده گروههای جهادی و بانوان بسیجی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
