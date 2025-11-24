اجتماع فاطمی بانوان گیلانی با محوریت «خیمه مادری» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم اجتماع بانوان فاطمی در گفتگو با رسانه‌ها با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: برنامه «خیمه مادری» با هدف بازآفرینی نقش زن در انقلاب اسلامی و الگوبرداری از سیره حضرت زهرا (س) در هفته بسیج و ایام فاطمیه برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان، افزود: در کنار اجتماع فاطمی، نشست‌های تربیتی و تبلیغی ویژه خانواده‌ها، نذورات فرهنگی و «نذر مادری» شامل پخت غذا و محصولات فرهنگی با نیت حضرت زهرا (س) برگزار شد.

وی تصریح کرد: همزمان با اجتماع فاطمی بانوان گیلانی در رشت، هفت شهید گمنام در میدان شهدای ذهاب با حضور پرشور زنان جامعه اسلامی تشییع شدند.

عاشوریان با اشاره به شعار بانوان شرکت‌کننده با لبیک‌گویی و شعارهای انقلابی گفت: بانوان فاطمی بار دیگر با حضرت فاطمه زهرا (س)،حضرت زینب (س) و همه بانوان شهیده صدر اسلام تا امروز عهد و پیمان بستند که پیرو خط ولایت باشند.

وی گفت: حضور زنان بسیجی علاوه بر الگوسازی و ظرفیت عظیم آنان در تحقق اقتصاد مقاومتی و نقش تمدن‌ساز زن ایرانی در مسیر انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد.