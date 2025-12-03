به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری هر ساله بهعنوان بزرگترین گردهمایی متخصصان، مدیران و فعالان این حوزه در کشور برگزار میشود که تاکنون توانسته است با ایجاد شبکهای گسترده از متخصصان و تصمیمسازان، نقش مهمی در ارتقای سیاستگذاریهای ملی، توانمندسازی بنگاهها و تقویت بومسازگان نوآوری ایفا کند.
حضور مدیران اجرایی و سیاستگذاران، صنایع و بخشهای راهبردی، توسعهدهندگان کسبوکار، سرمایهگذاران شرکتهای دانشبنیان، اساتید دانشگاه و دانشجویان، این رویداد را به فرصتی بیبدیل برای تبادل دانش، تجارب و ارائه آخرین دستاوردها در عرصه مدیریت فناوری و نوآوری تبدیل کرده است.
برگزاری کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری با هدف «توسعه و ارتقای سطح علموفناوری در کشور»، «تشکیل شبکه متخصصان و فعالان عرصه تکنولوژی کشور»، «توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت علم و تکنولوژی»، «بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای مرتبط با مدیریت تکنولوژی» و ارتقاء و بهبود تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مرتبط با تکنولوژی در سطح ملی برگزار میشود.
نوزدهمین کنفرانس ملی و پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ به عنوان بزرگترین گردهمایی فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری کشور با محور «بازتعریف آینده ایران بر مدار نوآوری» در پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد.
یکی از بخش های مهم کنفرانس برپایی نزدیک به ۱۵ نشست تخصصی در حوزههای مختلف مدیریت و سیاستگذاری علم و فناوری است که با حضور متخصصان و صاحبان کسب و کارهای بزرگ فناورانه برگزار میشود.
یکی از برنامه های مهم نوزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری، شنیدن دیدگاه صاحب نظران در حوزههای مختلف در خصوص تصویر آینده ایران در قالب سکوی طرحی نو است تا روایتهای ناب و اصیلی از آینده ایران را بر مدار نوآوری ارائه دهند.
در حاشیه کنفرانس، نمایشگاه مدیریت فناوری و نوآوری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز با حضور شرکتهای پیشرو زیست بوم نوآوری و دانشبنیان کشور برپاست که فرصتی ویژه برای شبکهسازی، توسعه ارتباطات و معرفی خدمات و توانمندیها در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به شمار میرود.
