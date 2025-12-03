به گزارش خبرگزاری مهر ، نرگس مرادخانی در نخستین جشنواره روابط‌عمومی‌های تجاری برتر کشور در زنجان با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی در قانون اساسی گفت: اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نقش مشورتی برای سه قوه دارند و این جایگاه در استان زنجان امروز به نقطه اوج خود رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد: روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به‌موقع می‌توانند نقشی مؤثر در توسعه استان‌ها و کشور ایفا کنند.

وی با بیان اینکه هم‌سویی و همکاری میان اتاق بازرگانی زنجان و مجموعه دولت در استان کم‌نظیر است، افزود: «این اتاق در حوزه‌هایی همچون آموزش، مشاوره، ارتباط با سفرا، برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی فعالیت‌های گسترده و متنوعی دارد و مدیریت همه این اقدامات بر عهده روابط‌عمومی این مجموعه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر نقش‌آفرینی رسانه‌ها در بازتاب صحیح فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: اگر اخبار این حوزه با دقت و بر پایه واقعیت منتشر شود، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور کمک قابل توجهی کند.

مرادخانی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد: میزان فعالیت‌های اقتصادی استان در سال جاری حدود ۴۰۰ همت برآورد می‌شود؛ در حالی که مجموع بودجه عمرانی و هزینه‌ای زنجان در شورای برنامه‌ریزی استان شاید به ۱۰ همت برسد. این مقایسه، جایگاه اثرگذار بخش خصوصی را به‌روشنی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان‌ها باعث شد رئیس‌جمهور دستور بازنویسی سند توسعه استان‌ها را صادر کند، تصریح کرد: وقتی اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است، روابط‌عمومی‌های این اتاق‌ها اهمیت دوچندان پیدا می‌کنند؛ چراکه بازتاب اقدامات آن‌ها می‌تواند نقشی مستقیم در مسیر توسعه استان‌ها داشته باشد.