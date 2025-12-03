رشد شاهرود گره خورده به صنعت توریسم؛ فرودگاه رونق گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در محل شهرداری شاهرود با بیان اینکه شاهرود ظرفیت‌های بسیاری برای پذیرش گردشگر دارد، ابراز داشت: نام شاهرود باید با این ظرفیت‌ها شناخته شود.

وی با بیان اینکه رشد شاهرود با توریسم گره خورده است، افزود: برای این مهم باید جذب سرمایه گذار و تقویت زیرساخت‌ها رخ دهد.

شهردار شاهرود با بیان اینکه این شهر از دسترسی ریلی، جاده‌ای و فرودگاهی مطلوب برخوردار است، ابراز داشت: برای جذب گردشگر رونق فرودگاه شاهرود رایزنی شود.

احمدی با بیان اینکه زنجیره خدمات گردشگری در شاهرود با وجود هتل‌ها و اقامت گاه‌ها تکمیل است، تصریح کرد: برای افزایش انگیزه حضور گردشگران باید به دنبال فراهم ساختن زیر ساخت‌های مناسب بود.

وی با بیان اینکه میراث جهانی بایزید و ابوالحسن خرقانی سرمایه و آینده گردشگری شاهرود است، افزود: این ظرفیت می‌تواند برند محکم برای گردشگری شاهرود قلمداد شود.