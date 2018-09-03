سید علی‌اصغر شریعت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تعریف خط سیر عرفانی قونیه-شاهرود برای رونق گردشگری ضروری است، گفت: ترکیه از همه امکانات و ظرفیت‌های خود در راستای رونق گردشگری و جذب توریسم برای شعر قونیه استفاده کرد و سالانه در پاییز پذیرایی میلیون‌ها زائر است لذا ما نیز باید با توجه به وجود دو عارف برجسته در شاهرود نیز باید بتوانیم به تعریف بهتری از گردشگر دست پیدا کنیم.

وی افزود: گردشگری در استان سمنان و به‌ویژه در شاهرود به‌صورت صنعتی اجرا می‌شود زیرا این خطه در مسیر تهران-مشهد قرار دارد و برای رونق اقتصادی منطقه از طریق گردشگری باید بتوانیم مقصد جدید معرفی کنیم تا گردشگری به‌صورت سنتی تبدیل شود.

ضرورت معرفی دقیق منطقه

معاون اسبق معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی کشور بابیان اینکه دیگر نمی‌توان با روش‌های گذشته گردشگر را به شهرها دعوت کرد، ابراز داشت: امروز ذائقه گردشگران تغییر پیداکرده و باید به‌دور از جریانات رایج کشور از درون، کارهای پژوهشی با طرح‌های نو انجام دهیم، همان‌طور که جاده ابریشم مسیر تعریف‌شده برای ارتباط بین شرق و غرب شناخته‌شده است می‌توانیم با ایجاد خط سیر از شاهرود تا قونیه گردشگری عرفانی را در منطقه رونق دهیم.

شریعت زاده در ادامه تصریح کرد: بزرگ‌ترین اقدامی که می‌توان برای رونق گردشگری در شاهرود انجام داد معرفی دقیق آثار و فرهنگ مردم به نحو شایسته است زیرا تا شناختی برای مردم ایجاد نشود و شاخص‌های گردشگری را نبینیم نمی‌توان گردشگران حرفه‌ای را به این خطه جذب کرد.

وی افزود: متأسفانه در این منطقه مدیرانی برای میراث فرهنگی تصمیم گرفتند که اغلب اهل منطقه نبوده و ظرفیت‌ها را به‌طور کامل درک نکردند لذا معتقدیم مسائل و چالش‌های موجود باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود و مردم و مسئولان هم‌راستا و موازی یکدیگر حرکت کنند.

بسطام دریای علم و هنر است​

محقق، پژوهشگر و مولف کتاب فرهنگ مردم شاهرود بابیان اینکه متأسفانه شاهدیم که میراث فرهنگی رها و مسئولان، گردشگری را خیلی ضعیف دنبال می‌کنند، ابراز داشت: بسطام دریای علم و هنر است لذا تا مکانی را ازنظر تاریخی نشناسیم نمی‌توانیم ظرفیت‌های واقعی آن منطقه را به‌درستی احصا کنیم.

شریعت زاده با تاکید بر اینکه گردشگر باید از گردشگری درس آموخته و به اطلاعاتش اضافه کند و متاسفانه گردشگری علمی حلقه مفقوده در این زمینه است که باید تقویت شود، اضافه کرد: در شاهرود توسعه نامتوازن وجود دارد و این مشکل اساسی تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها از خارج شهرستان باشد هیچ‌وقت نمی‌تواند قابلیت‌های خودش را به منصه ظهور بگذارد.

وی افزود: برای ایجاد شغل درزمینهٔ گردشگری باید به‌صورت سازماندهی‌شده و سیستماتیک عمل کرد و ضمن آن دارای و هدایت پشتوانه‌های قوی از مرکز کشور باشیم تا بتوانیم این مسیر را به‌درستی هدایت کنیم.