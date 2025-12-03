شناسایی ۱۸۳ مورد مشکوک به سرطان روده در طرح غربالگری گچساران

امین رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرطان روده بزرگ چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین عامل مرگ‌ومیر ناشی از سرطان است، گفت: تشخیص زودهنگام نقش اساسی در موفقیت درمان این بیماری دارد.

وی با بیان اینکه میزان بروز این سرطان در جهان ۱۹ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر و در ایران ۱۳ نفر است، افزود: یکی از مؤثرترین روش‌های تشخیص زودهنگام، انجام آزمایش‌های غربالگری است که اکنون در تمامی مراکز جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت شهرستان در حال اجراست.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران جامعه هدف اجرای این طرح را افراد ۵۰ تا ۷۰ سال عنوان کرد و ادامه داد: غربالگری برای این گروه سنی به صورت کاملاً رایگان انجام که در صورت مشاهده نتایج مشکوک، مراجعه‌کنندگان برای بررسی تخصصی به پزشک متخصص ارجاع داده می‌شوند.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از این طرح، بیان کرد: تاکنون حدود ۲۵۰۰ نفر در غربالگری شرکت کرده‌اند که از این تعداد، ۱۸۳ مورد غربال مثبت و یک مورد مثبت قطعی شناسایی شده است.

رضایی هدف از اجرای این برنامه را شناسایی به‌موقع بیماران و آغاز سریع روند درمان عنوان کرد و یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌شود برای انجام آزمایش غربالگری سرطان روده بزرگ به نزدیک‌ترین مرکز جامع سلامت یا پایگاه سلامت مراجعه کنند.