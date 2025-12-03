اسدی: پژوهشگران و فناوران برتر خراسان شمالی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی اسدی در آیین اختتامیه و جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری خراسان شمالی که بعدازظهر چهارشنبه در مجتمع تجاری طلای سفید بجنورد اظهار کرد: پس از اعلام دستورالعمل ستاد ملی پژوهش و فناوری از سوی وزارت علوم، هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های استانی آغاز و جلسات متعددی با محوریت استاندار برای هم‌افزایی دستگاه‌ها برگزار شد.

وی افزود: دستورالعمل ملی بررسی و دو جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش برای تعیین کمیته‌ها و تصویب برنامه‌ها تشکیل شد و کمیته علمی جشنواره نیز مسئول بررسی شاخص‌ها و پرونده‌ها شد و بخشی از امور اجرایی به دانشگاه بجنورد سپرده شد.

اسدی ادامه داد: از ۴۵ پرونده، ۳۴ پرونده قابل بررسی تشخیص داده شد و پژوهشگران برتر در بخش دانشگاهی، اجرایی و مستقل انتخاب شدند کا در بخش فناوران، یک شرکت فناور پارک علم و فناوری، دو شرکت فناور دانشگاهی و یک شرکت فناور دستگاه‌های اجرایی پس از ارزیابی دقیق، معرفی شدند.

وی درباره بخش دانشجویی گفت: سه دانشجو در مقطع کارشناسی و دو دانشجو در مقطع دکتری از رشته‌های پزشکی و علوم انسانی به‌عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.

اسدی همچنین به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اشاره کرد که با ۴۲ غرفه شامل ۱۳ غرفه دانشگاهی، ۲۱ غرفه دستگاه‌های اجرایی و ۲۹ غرفه واحدهای فناور برگزار شد، این واحدها با محورهای اقتصاد دیجیتال، صنعت، معدن، کشاورزی و منابع طبیعی حضور چشمگیری داشتند.

وی افزود: در طول هفته پژوهش، ۴۸ کارگاه تخصصی آموزشی توسط دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها برگزار شد که مورد استقبال پژوهشگران، فناوران و دانشجویان قرار گرفت.